В Госдуме предложили запретить ездить на машинах «пенсионного возраста»

Рекомендация запретить использование автотранспортных средств, достигших «предельных сроков эксплуатациии» поступила от думского комитета по промышленности по итогам круглого стола, где обсуждались экологические проблемы автотранспорта. Об этом 14 августа пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на копию письма зампреда комитета Госдумы по экономической политике и промышленности Альфии Когогиной.

Издание не уточняет, о каких автомобилях и какого возраста идет речь. В пресс-службе Минтранса газете подтвердили, что предложения от комитета получены и прорабатываются. В Минпромторге также подтвердили получение рекомендаций из Госдумы.

Со ссылкой на ГИБДД издание пишет, что из 60,5 млн транспортных средств в России 20,9 млн старше 15 лет, еще 10 млн старше десяти лет.

Каких либо ограничений, касающихся возраста транспорта, на законодательном уровне пока нет. Законодательный запрет, который вступит в силу в 2020 году, касается лишь автобусов для перевозки детей, они должны быть моложе 10 лет.