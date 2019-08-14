Опера Лос-Анджелеса проверит обвинения в адрес Доминго

Лос-Анджелесская опера проведет проверку достоверности обвинений своего генерального директора Пласидо Доминго в сексуальных домогательствах. Об этом говорится в сообщении пресс-службы оперного театра в Twitter.

Official Statement from LA Opera: pic.twitter.com/dJD1o0l6kr — LA Opera (@LAOpera) 13 августа 2019 г.

"Мы верим в то, что со всеми нашими сотрудниками и артистами следует обращаться с уважением, им требуется чувствовать себя защищенными и находящимися в безопасности во время работы. Надежная кадровая политика Лос-Анджелесской оперы находится в действии. Опера в соответствии с этой политикой привлечет сторонних консультантов для расследования обвинений в адрес Пласидо Доминго", – отмечается в сообщении.

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Пресс-служба оперного театра обратила внимание на то, что испанский певец и дирижер "на протяжении более чем 30 лет является динамичной и креативной силой в артистической среде Лос-Анджелеса". "Тем не менее мы привержены всемерным усилиям, нацеленным на создание профессиональной и созидательной среды, в которой все наши сотрудники и артисты в одинаковой степени будут испытывать комфорт и чувствовать, что их ценят и уважают", – добавила пресс-служба оперы.

Ранее симфонический оркестр Филадельфии отозвал приглашение Доминго принять участие в концерте 18 сентября, но не назвал причины, почему это случилось.