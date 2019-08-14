В Калифорнии в перестрелке погиб полицейский

Четыре человека, среди которых двое полицейских, ранены, еще один правоохранитель погиб в перестрелке в Калифорнии, нападавший ликвидирован, сообщило местное управление полиции.

Противостояние произошло в городе Риверсайд к востоку от Лос-Анджелеса. Оно началось с того, что полицейский остановил машину и начал ее проверку. Водитель машины достал ружье и вступил с полицейским в перестрелку, нанеся ему многочисленные ранения, от которых тот скончался. Из прибывших на подмогу трех полицейских двое получили ранения, один из них находится в критическом состоянии. Также были легко ранены двое гражданских лиц. В конечном итоге на место прибыли крупные силы полиции, и нападавший был ликвидирован.

Погибшему полицейскому было 34 года, нападавшему — 49, его личность установлена. Перестрелка произошла на оживленном шоссе, и пострадавших могло быть намного больше.