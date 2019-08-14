"Краснодар" выбил "Порту" из Лиги чемпионов

Дубль Магомеда-Шапи Сулейманова помог российскому футбольному клубу "Краснодар" на выезде обыграть португальский "Порту" со счетом 3:2 в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов и выйти в раунд плей-офф. Домашнюю встречу краснодарцы неделю назад проиграли с минимальным счетом 0:1.

В составе "Краснодара" сегодня отличились Тонни Вилена (3-я минута) и Магомед-Шапи Сулейманов (13, 34), у "Порту" мяч забил вышедший на замену на 38-й минуте бывший нападающий "Спартака" Зе Луиш (57), еще один мяч на счету Луиса Диаса (76).

В раунде плей-офф "Краснодар" встретится с греческим "Олимпиакосом", который переиграл турецкий "Истанбул" по сумме двух матчей (1:0, 2:0). Первый матч состоится 21 августа, ответный – 27 августа.

Встреча оказалась сопряжена со скандалом – португальский клуб не разрешил транслировать матч по российскому телевидению.