В НАТО заявили, что не знали о приближении F-18 именно к самолету Шойгу

У НАТО нет информации, кто находился на борту самолета, который над Балтийским морем идентифицировали во вторник истребители патрульной миссии альянса. Об этом заявил "Интерфаксу" в Брюсселе чиновник аппарата организации.

"Российский самолет в сопровождении по крайней мере одного российского истребителя был отслежен ранее сегодня над Балтийским морем", – сказал собеседник агентства в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию с приближением к самолету министра обороны РФ Сергея Шойгу истребителя НАТО F-18, который оттеснили российские Су-27.

В штаб-квартире альянса сообщили, что реактивные самолеты Балтийской полицейской воздушной миссии НАТО поднялись в воздух, чтобы идентифицировать самолет, который пролетал вблизи воздушного пространства союзников. Отмечается, что после идентификации самолета истребители НАТО вернулись на базу и что у НАТО нет информации о том, кто был на борту.