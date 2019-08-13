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Российские военные зафиксировали 25 обстрелов в Идлибской зоне деэскалации
Российские военные за прошедшие сутки зафиксировали 25 обстрелов в САР, боевики обстреляли населенные пункты в сирийских провинциях Алеппо, Идлиб и Латакия, сообщил российский Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС).
#СИРИЯ Брифинг Центра примирения враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев в Сирийской Арабской Республике (13 августа 2019 г.) https://t.co/mhwS7SGbOv pic.twitter.com/twg8T1RGY0— Минобороны России (@mod_russia) 13 августа 2019 г.
Боевики обстреляли населенные пункты Алеппо, Биньямин, Сабикия провинции Алеппо, Эс-Салихия провинции Идлиб, Ардаш-Даг, Мазраат-эш-Шемали, Айн-эль-Кантара, Сандран, Бейт-Джнауро, Джубб-эль-Мгара, Кара-Галиа, Сафсафа и Айн-эль-Ашра провинции Латакия.
В ЦПВС добавили, что за прошедшие сутки представителями российского Центра по примирению враждующих сторон гуманитарные акции не проводились.