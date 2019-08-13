"Матч ТВ": "Порту" в последний момент отказался давать права на показ игры с "Краснодаром"

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ящий скандал случился вокруг ответного матча отборочного тура Лиги чемпионов "Порту" – "Краснодар", он не транслируется в России, как это планировалось.

Телеканал "Матч ТВ" в своем Twitter объяснил отмену трансляции ответного матча третьего отборочного раунда главного европейского клубного турнира.

Если кратко – "Порту" в последний момент отказался давать права на матч, – говорится в сообщении.

В 22.00 "Матч ТВ" объявил, что игра показана не будет. В эфире "Матч ТВ" идет ответная игра "Аякс" – ПАОК. На "Матч Премьер" – запись первой встречи "Краснодара" и "Порту".

Пока российский клуб выигрывает встречу со счетом 3:0, первую игру краснодарцы проиграли с минимальным счетом 0:1.