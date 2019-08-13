Летевший в Шанхай Boeing-777 потерял часть крыла и вернулся в Нью-Йорк

Вылетевший в Шанхай Boeing-777 авиакомпании China Eastern Airlines потерял часть крыла и вернулся в нью-йоркский международный аэропорт имени Джона Кеннеди, сообщает портал Airlive.

BREAKING China Eastern Boeing 777 lost metal part from left wing during takeoff from JFK Airport https://t.co/PNzrfq5XVx — AIRLIVE (@airlivenet) 13 августа 2019 г.

Рейс MU588 вылетел из Нью-Йорка 12 августа в 16:25 по местному времени (23:25 мск) и приземлился вновь в 19:25 того же дня (02:25 13 августа), однако о происшествии стало известно только сейчас. Согласно фотографии, сделанной одним из пассажиров, на крыле самолета не хватает интерцептора – специального механизма, от которого зависит образование подъемной силы и сопротивления. «Несколько пассажиров заметили недостающую часть крыла вскоре после взлета», – сказал Хоу Янгфанг, профессор истории в университете Фудань, который находился на борту. Они немедленно предупредили команду, сказал Хоу.

Отмечается, что на борту самолета в момент ЧП находились около 300 пассажиров. Boeing-777 совершил несколько кругов вокруг аэропорта для того, чтобы выработать топливо и сбросить массу, после чего успешно приземлился.