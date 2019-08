Летевший в Шанхай Boeing-777 потерял часть крыла и вернулся в Нью-Йорк

Вылетевший в Шанхай Boeing-777 авиакомпании China Eastern Airlines потерял часть крыла и вернулся в нью-йоркский международный аэропорт имени Джона Кеннеди, сообщает портал Airlive.

BREAKING China Eastern Boeing 777 lost metal part from left wing during takeoff from JFK Airport https://t.co/PNzrfq5XVx

— AIRLIVE (@airlivenet) 13 августа 2019 г.