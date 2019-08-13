Глава "ВАД" доложил Путину, когда достроят автотрассу «Таврида»

Гендиректор АО «ВАД» Валерий Абрамов и его первый заместитель Виктор Перевалов доложили президенту России Владимиру Путину о ходе строительства автомагистрали «Таврида», сообщила пресс-служба Кремля.

«В следующем году в планах у нас устройство только верхних слоев покрытия на всех четырех полосах движения с перепуском. Сначала одну сделаем полосу, перепустим движение, потом вторую, то есть поэтапно, чтобы не ограничивать передвижение автотранспорта. И в сентябре следующего года будет открыто движение на полное развитие по четырем полосам движения», — заявил Перевалов.

Он добавил, что окончательное оформление документов закончится в декабре 2020 года.

В свою очередь, Абрамов отметил, что из 2 200 человек, которые работают на строительстве трассы «Таврида», половина – крымские специалисты. Средняя зарплата специалистов, работающих на объекте, составляет 70 тыс. руб.

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«Прилично. Это на одну треть больше, чем средняя здесь», — отметил Путин.

«Таврида» — строящаяся автомобильная дорога федерального значения Керчь — Симферополь — Севастополь. Строительство объекта началось в мае 2017 года. Напомним, что "ВАД" активно строит и в Северо-Западном регионе РФ. В частности, она возводит автомагистраль Петербург – Сортавала, а также в последние годы расширяет магистраль "Скандинавия" от Петербурга до Финляндии.