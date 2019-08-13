Путин пришел на открытие Международного фестиваля оперы и балета в Херсонесе

Президент РФ Владимир Путин вечером 13 августа приехал на показ сюиты из балета "Спартак", которая открыла III Международный фестиваль оперы и балета в Херсонесе.

Спектакль проходит под открытым небом на специально возведенной полноразмерной сцене на территории археологического заповедника "Херсонес Таврический". В постановке задействованы звезды мирового балета. "Более 150 артистов Новосибирского государственного академического театра оперы и балета (НОВАТ) специально приехали на фестиваль, чтобы вместе с прославленными солистами представить зрителям драматургию и хореографию легендарного восстания гладиаторов в античных декорациях древней Херсонесской крепости. Главные роли исполняют всемирно известные звезды Сергей Полунин (Красс) и Осиэль Гюнео (Спартак). В балете также участвуют Дауретга Саммерскейл в роли Эгины и Приска Цейзель в роли Фригии", – сообщает подробности пресс-служба главы российского президента.

III ежегодный Международный фестиваль оперы и балета продлится до 17 августа.