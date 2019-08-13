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14.08.2019 09:02
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Взрыв в Белом море разбросал военную тайну. Об утонувших «изотопах» никому не расскажут

Несмотря на ярко выраженные ядерные причины катастрофы в Белом море, власти не раскрывают состав и количество вышедших из подчинения радиоактивных веществ.

Взрыв в Белом море разбросал военную тайну. Об утонувших «изотопах» никому не расскажут

работа над "Буревестником"/Министерство обороны РФ/Facebook.com

За безопасностью использования ядерной энергии на Земле человечество поручило следить  Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ). Но случай в Архангельской области не является сферой контроля этой организации. Все же тотальный контроль и официальное молчание не сумели сохранить тайну.

«МАГАТЭ связалось со своими коллегами в Российской Федерации в связи с инцидентом на объекте Министерства обороны РФ в Северодвинске 8 августа 2019 года. В ответ была получена информация о том, что этот объект не относится к объектам мирного использования ядерной энергии. По официальным данным Главного управления МЧС России по Архангельской области, уровень радиации в регионе равен естественному радиационному фону, что подтверждается данными автоматизированного мониторинга радиационной обстановки система (ASKRO)», – ответила «Фонтанке» Джеффри Донован, пресс-секретарь МАГАТЭ.

«Речь идёт о военных испытаниях, эти испытания шкалой МАГАТЭ не измеряются. Шкалой МАГАТЭ измеряются инциденты, происходящие на объектах, которые производят работы с ядерными материалами в гражданских целях», – сказал корреспонденту «Фонтанки» заместитель руководителя департамента коммуникаций «Росатома» Андрей Иванов.

О радиационном характере катастрофы похоже не сообщили и врачам ближайшей больницы, куда пострадавших ученых и военных доставили в день взрыва 8 августа. Через пять дней, 13 августа, кабинеты, где находились раненые, опечатаны, а контактировавший с пострадавшими персонал увезен в Москву на обследование, сообщает местное издание «Северные новости». Государственный ТАСС уточняет, что обследование было личным желанием медиков.

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На фоне объявленной, а затем отменённой, временной эвакуации жителей соседствующего с секретным полигоном поселка Нёнокса власти всех уровней заверяют в полном отсутствии радиационной опасности для населения побережья.

О том, что трагедия произошла в Белом море, а не на берегу, сразу после взрыва говорили источники "Фонтанки", а через три дня официально подтвердил «Росатом», разослав сообщение по российским информационным агентствам.

«Испытания ракеты проходили на морской платформе. После завершения испытаний произошло возгорание топлива ракеты с последующей детонацией, после взрыва несколько сотрудников были отброшены в море». На официальном сайте «Росатома» сообщается, что «трагедия произошла в период работ, связанных с инженерно-техническим сопровождением изотопных источников питания на жидкостной двигательной установке».

В разговоре с "Фонтанкой" о типе двигательной установки, представитель «Росатома» Андрей Иванов подчеркнул, что источник не является ядерным реактором в буквальном понимании.«Это не ядерный реактор, там не было цепной реакции деления, это РИТЭГ (радиоизотопный термоэлектрический генератор, -прим. ред.), проще говоря, батарейка», – сказал он. Представитель «Росатома» отказался комментировать характер радиационного загрязнения Белого моря, сославшись на то, что испытания ракеты были организованы Министерством обороны.

? Андрей Викторович, сколько радиоактивных материалов попало в Белое море в результате аварии, в каком количестве и какие?

? Официальный наш комментарий: «Вопрос не по адресу». Все вопросы к министерству обороны. Позвоните в министерство обороны, эти работы проводились на их полигоне, министерством обороны.

На сегодняшний день Министерство обороны никак не комментирует катастрофу секретной ракеты. Единственной информацией по теме является сообщение от 8 августа, где говорится о «взрыве реактивной двигательной установки на военном полигоне в Архангельской области».

В отличии от «Росатома», ведомство не называет имён двух официально признанных погибшими военнослужащих. Нет информации и о представлении к государственным наградам. Возможно, точное количество погибших и пострадавших военнослужащих, а также экологические последствия для Белого моря и региона в целом, будут названы после завершения работы Государственной комиссии, которая, по словам директора РФЯЦ-ВНИИЭФ Валентина Костюкова, «сейчас работает на полигоне».

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По словам экспертов, опрошенных «Фонтанкой», делать какие-либо серьезные выводы об угрозе экологии Белого моря можно лишь после уточнения состава и количества ядерного топлива ракеты, тип которой официально не называется.

В ночь на 13 августа президент США Дональд Трамп, ссылаясь на данные собственной разведки, заявил о том, что в Белом море взорвался «Skyfall» («Небопад»), новейшая российская крылатая ракета неограниченной дальности. Так НАТО называет «Буревестник». Во время прямой линии в июне 2018 года, рассказывая о новом российском супероружии, президент России Владимир Путин детально останавливался на этой ракете: «У нас разработки, о которых я упоминал: два изделия с ядерным двигателем, малой ядерной двигательной установкой. Это ракета глобальной дальности и подводный беспилотный аппарат».

В открытых источниках упоминается существование проекта радиоизотопного двухконтурного турбореактивного двигателя (ДТРД), работающего на полонии-210 (Po-210). Полоний-210 является изотопом с периодом полураспада 138 суток, излучающим энергию в виде слабопроникающих альфа-частиц в количестве 141Вт на 1 грамм изотопа. Однако такого количества энергии на единицу массы топлива недостаточно для обеспечения полёта тяжелой крылатой ракеты. Ядерный двигатель на радиоизотопах, по мнению специалистов, способен удержать в воздухе разве что небольшой беспилотный аппарат.

Более вероятным специалисты считают работу «Буревестника» на основе ядерного турбореактивного двигателя (ЯТРД). О летных испытаниях опытных образцов усовершенствованной крылатой ракеты «Буревестник» с ядерным двигателем Минобороны России сообщало в июле 2018 года.

Сердцем такого двигателя является малогабаритный ядерный реактор. Возможно именно о его разработке в Саровском ядерном центре 11 августа рассказал научный руководитель Российского физического ядерного центра Вячеслав Соловьев. «Одно из направлений – это создание малогабаритных источников энергии с использованием радиоактивных делящихся материалов», – сказал он, отметив, что в прошлом году «малогабаритный ядерный реактор мощностью несколько киловатт испытали учёные США».

Свои соболезнования семьям погибших замдиректора Российского федерального ядерного центра Александр Чернышев начал с того, что фундамент ядерной безопасности закладывался создателями советской атомной бомбы. Саровский РФЯЦ-ВНИИЭФ прямой наследник самого секретного конструкторского бюро номер 11. Его специалисты предвидеть и предотвращать катастрофы учились на ошибках отцов атомного проекта Игоря Курчатова и Юлия Харитона. «То, что произошло (8 августа 2019 года. – Прим. ред.), это непрогнозируемый сценарий реализовался», - сказал Чернышев в эфире местного телеканала 11 августа.

12 августа, в день похорон саровских физиков, стало известно о вручённых посмертно орденах Мужества.

«Страшная трагедия пришла в наш большой дом — в „Росатом«, Саров, в дом каждого из пяти наших товарищей, с которыми мы попрощались сегодня.

Они были элитой ядерного оружейного комплекса, самые мастеровитые и отважные», — сказал глава «Росатома» Лихачев и заявил, что дело ученых будет продолжено.

Подробно о ракете «Буревестник» и об устройстве ядерного турбореактивного двигателя в июле 2019 рассказывал интернет-портал «Военный обзор».

«Применив новые конструкционные материалы и последние достижения в области ракетостроения, нашим учёным, по-видимому, удалось создать компактный, мощный реактор, на основе которого построен ядерный турбореактивный двигатель», – говорится в материале издания.

Наиболее распространенным топливом для создания тепловыделяющих сборок ядерного реактора является «двуокись урана». Такое топливо представляет большую опасность для экологии только после отработки полного цикла в составе топливного элемента реактора, когда превращается в «радиоактивные отходы».

 На сегодняшний день МЧС оценивает радиационную обстановку в регионе как безопасную. Эксперты напоминают об аварии на японской атомной электростанции Фукусима, когда в открытый океан попало несколько тонн токсичных радиоактивных отходов, но масштабной экологической катастрофы не произошло, так как, смешавшись с океанскими массами, радиоактивный фон «грязной» воды через короткий срок опустился до природных значений. Количество радиоактивных элементов, попавших в окружающую среду тогда и сейчас несопоставимо, и повода для особой тревоги нет. 

В любом случае, чтобы окончательно «закрыть тему» и успокоить жителей региона, властям необходимо провести независимый анализ воды Двинского залива в закрытом военными районе, считают специалисты.

Юлия Никитина, Иван Баранов, «Фонтанка.ру»

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