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13.08.2019 22:38
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В Муринском парке прошел митинг против стройки «Нова Арены». На него пришел даже «Пушкин»

В Петербурге 13 августа прошел митинг против строительства второй очереди спорткомплекса «Нова Арены» в Муринском парке. Мероприятие, по оценкам организатороов, посетили около 800 человек, в том числе петербуржец, похожий на Александра Пушкина, передает корреспондент «Фонтанки».

В Муринском парке прошел митинг против стройки «Нова Арены». На него пришел даже «Пушкин»

Горожане собрались на пересечении проспектов Луначарского и Гражданского. По оценкам организаторов митинга, пришло около 800 человек, корреспондент «Фонтанки» насчитал более 400 участников. Многие пришли с детьми, домашними животными и велосипедами.

Собравшиеся потребовали остановить строительство второй очереди спортивного комплекса «Нова Арена», которое осуществляет компания «Анна Нова». В ходе мероприятия была озвучена резолюция на имя врио губернатора Александра Беглова, которая содержала требование отменить разрешение на строительство, расторгнуть с инвестором договор об аренде участка, признать недействительным соответствующее постановление правительства и благоустроить территорию, часть деревьев на которой фирма успела вырубить. Кроме того, митингующие предложили выделить «Анне Нове» альтернативный участок.

Выступающие напомнили, что «спорная» территория примыкает сразу к нескольким муниципалитетам и поставили вопрос о том, как они, а также глава Калининского района Василий Пониделко, защищают интересы жителей. В ответ из толпы неслись предложения освободить муниципалов и руководство района от занимаемых должностей. Вспомнили участники акции и про грядущие выборы.

Мероприятие посетил представитель «Анны Новы» Самвел Григорян. Ему не дали слова, а позднее сотрудники полиции отвели Григоряна от эпицентра событий. По словам организаторов, причиной послужили агитационные материалы за строительство комплекса, однако сам сотрудник компании утверждает, что принес с собой только документы, с помощью которых намеревался рассказать о деятельности и планах фирмы.

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Участники акции скандировали «Анна Нова», вон из парка!», «Забор выбирай, стройку отменяй!». Одна из организаторов митинга Марианна Бакан сообщила со сцены, что это не последнее подобное мероприятие, следующее уже находится в процессе подготовки.

Напомним, в 2017 году Смольный и «Анна Нова» подписали инвестиционный договор о предоставлении под вторую очередь «Нова Арены» участка, который ранее был выведен из состава Муринского парка. Это вызвало негодование местных жителей, которое, в том числе, они активно высказывали в ходе публичных слушаний в апреле 2019 года. В июле, инвестор, имея на руках все необходимые разрешения, вопреки просьбе Смольного приступил к вырубке деревьев. Ее удалось приостановить после активизации протеста, а три профильных вице-губернатора получили выговоры от врио главы города за Муринский парк. Горожане неоднократно заявляли, что первая очередь спорткомплекса представляет собой не социальный, а коммерческий объект. Жаловались на дороговизну абонементов, невыполненные застройщиком обещания благоустроить прилегающую территорию, а также на незаконную парковку. По словам представителей «Анны Новы», комплекс не имеет отношения к ее организации. Защитники зеленой зоны подали иск к Госстройнадзору с требованием отменить разрешение на строительство комплекса. В августе в качестве меры предварительной защиты суд приостановил действие документа. Следующее заседание состоится 26 августа. В настоящее время за отмену реализации проекта собрано уже более 4,2 тысяч подписей.

муринский парк

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