Филадельфийский оркестр отменил концерты с Доминго из-за обвинений в харрасменте

Филадельфийский оркестр отозвал свое приглашение о выступлении Пласидо Доминго в сентябре после обвинений маэстро в сексуальных домогательствах, сообщается в соцсктях знаменитого концертного коллектива.

The Philadelphia Orchestra Association has withdrawn its invitation to Pl?cido Domingo to appear as part of its Opening Night concert on September 18, 2019. pic.twitter.com/5wJXkuhI8t — PhilOrch (@philorch) 13 августа 2019 г.

«Ассоциация оркестра Филадельфии отозвала свое приглашение о выступлении на открытии 18 сентября, адресованное Пласидо Доминго», — отмечается в сообщении оркестра.

Ранее 13 августа The Associated Press обнародовало расследование, основанное на интервью девяти женщин, а также нескольких десятков музыкальных работников, в разное время работавших в Доминго. В публикации восемь певиц и одна танцовщица обвинили мэтра в сексуальных домогательствах, а несколько десятков сотрудников на условиях анонимности сообщили AP, что были свидетелями его недостойного поведения. Все события относятся к периоду с начала 80-х годов.

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Официальная причина отзыва приглашения в сообщении оркестра не называется. При этом руководство оркестра отмечает, что во время всех проводимых мероприятий оно «традиционно создаёт безопасную, благоприятную, исполненную уважением среду для персонала оркестра, сотрудничающих с ним артистов и композиторов», а также зрителей.

Информация о точных изменениях в программе и составе артистов должна появиться в ближайшее время, отметили в руководстве североамериканским оркестром.