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Общество
13.08.2019 21:37
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"Надеемся, это не дискриминация". МИД РФ ответил на решение Danone и PepsiCo не принимать на работу выпускников из Крыма

МИД России в соцсетях прокомментировал слова участников всероссийского молодёжного образовательного форума «Территория смыслов» в Солнечногорске о том, что компании Danone и PepsiCo в России отказываются принимать на работу выпускников вузов, расположенных на территории Республики Крым.

«Хотели бы вновь напомнить, что в марте 2014 г. в результате свободного волеизъявления крымчан Крым стал неотъемлемой частью Российской Федерации. Дипломы высших учебных заведений, расположенных в Республике Крым, безусловно, обладают таким же статусом, как и аналогичные документы об образовании, выданные любыми другими вузами нашей страны», — говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

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В МИДе особо подчеркнули тот факт, что "их программы и методики обучения соответствуют самым высоким российским и международным стандартам". МИД добавил, что выпускники крымских вузов – это прекрасные молодые специалисты высокой квалификации, знания и навыки которых по достоинству оценены на предприятиях и в компаниях в самых разных отраслях экономики.

«Хочется надеяться, что в данном случае речь не идет о попытке дискриминации российскими подразделениями транснациональных компаний Danone и PepsiCo граждан нашей страны по территориальному или по любым другим принципам», — указал МИД РФ.

Справка:

Крым вернулся в состав России в результате проведенного там в марте 2014 года референдума, в ходе которого подавляющее большинство жителей региона (более 95%) проголосовало в пользу его воссоединения с Россией.

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