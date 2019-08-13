"Надеемся, это не дискриминация". МИД РФ ответил на решение Danone и PepsiCo не принимать на работу выпускников из Крыма

МИД России в соцсетях прокомментировал слова участников всероссийского молодёжного образовательного форума «Территория смыслов» в Солнечногорске о том, что компании Danone и PepsiCo в России отказываются принимать на работу выпускников вузов, расположенных на территории Республики Крым.

?По словам участников форума #ТерриторияСмыслов, компании Danone и PepsiCo в России отказываются принимать на работу выпускников крымских вузов. Хочется надеяться, что речь не идет о попытке дискриминации по территориальному или любым другим принципам. ? https://t.co/Bz7TVNJszp pic.twitter.com/LyVR4u8YeJ — МИД России ?? (@MID_RF) 13 августа 2019 г.

«Хотели бы вновь напомнить, что в марте 2014 г. в результате свободного волеизъявления крымчан Крым стал неотъемлемой частью Российской Федерации. Дипломы высших учебных заведений, расположенных в Республике Крым, безусловно, обладают таким же статусом, как и аналогичные документы об образовании, выданные любыми другими вузами нашей страны», — говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Реклама



В МИДе особо подчеркнули тот факт, что "их программы и методики обучения соответствуют самым высоким российским и международным стандартам". МИД добавил, что выпускники крымских вузов – это прекрасные молодые специалисты высокой квалификации, знания и навыки которых по достоинству оценены на предприятиях и в компаниях в самых разных отраслях экономики.

«Хочется надеяться, что в данном случае речь не идет о попытке дискриминации российскими подразделениями транснациональных компаний Danone и PepsiCo граждан нашей страны по территориальному или по любым другим принципам», — указал МИД РФ.