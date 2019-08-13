Трамп пугает Гонконг "китайскими войсками на границах"

Разведка располагает информацией о том, что китайские власти стягивают войска к границам специального автономного района Гонконг, написал 3 августа в Twitter президент США Дональд Трамп.

Our Intelligence has informed us that the Chinese Government is moving troops to the Border with Hong Kong. Everyone should be calm and safe! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 августа 2019 г.

"Наша разведка проинформировала нас о том, что китайское правительство перебрасывает войска на границу с Гонконгом. Все должны сохранять спокойствие и быть осторожными!" – написал президент.

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Североамериканкий лидер добавил, что что не понимает, почему Вашингтон обвиняют в причастности к беспорядкам в специальном административном районе Китая. "Многие винят меня и Соединенные Штаты в проблемах, которые имеют место в Гонконге. Почему? Даже представить себе не могу", – написал он.

Добавим, что США уже почти год ведут торговую войну с КНР, причем её инициатором как раз выступил нынешний президент США, считающий, что в торговле между странами сложился "огромный дисбаланс". Не в пользу Северной Америки.