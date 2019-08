Трамп пугает Гонконг "китайскими войсками на границах"

Разведка располагает информацией о том, что китайские власти стягивают войска к границам специального автономного района Гонконг, написал 3 августа в Twitter президент США Дональд Трамп.

Our Intelligence has informed us that the Chinese Government is moving troops to the Border with Hong Kong. Everyone should be calm and safe!

