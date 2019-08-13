Трамп пугает Гонконг "китайскими войсками на границах"
Разведка располагает информацией о том, что китайские власти стягивают войска к границам специального автономного района Гонконг, написал 3 августа в Twitter президент США Дональд Трамп.
Our Intelligence has informed us that the Chinese Government is moving troops to the Border with Hong Kong. Everyone should be calm and safe!
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 августа 2019 г.
"Наша разведка проинформировала нас о том, что китайское правительство перебрасывает войска на границу с Гонконгом. Все должны сохранять спокойствие и быть осторожными!" – написал президент.
Североамериканкий лидер добавил, что что не понимает, почему Вашингтон обвиняют в причастности к беспорядкам в специальном административном районе Китая. "Многие винят меня и Соединенные Штаты в проблемах, которые имеют место в Гонконге. Почему? Даже представить себе не могу", – написал он.
Добавим, что США уже почти год ведут торговую войну с КНР, причем её инициатором как раз выступил нынешний президент США, считающий, что в торговле между странами сложился "огромный дисбаланс". Не в пользу Северной Америки.
Справка:
Более двух месяцев назад в Гонконге вспыхнули массовые протесты против инициированного местными властями законопроекта, который направлен на то, чтобы наладить механизм выдачи из Гонконга в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске. Под давлением общественности глава местной администрации Кэрри Лам сняла законопроект с повестки дня, но это не остановило волну протестов. Гонконг был передан Великобританией под управление КНР на рубеже веков.
11 августа в разных районах города начались очередные несанкционированные антиправительственные демонстрации. Полицейские в отдельных случаях применили для разгона собравшихся слезоточивый газ и резиновые пули, протесты продолжаются до сих пор.