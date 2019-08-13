Подозреваемая в оправдании терроризма журналист Прокопьева подала жалобу в ЕСПЧ

Псковский журналист Светлана Прокопьева подала в Европейский Суд по правам человека жалобу на законность обыска в своей квартире. Об этом во вторник, 13 августа сообщил «Центр защиты прав СМИ» .

.Адвокаты Прокопьевой указывают на изъятие всего личного оборудования и записных книг журналистки во время февральского обыска.

«Практика изъятия во время обысков у журналистов всех носителей информации, начиная от компьютеров и заканчивая личными дневниками, наносит вред не только их праву на неприкосновенность частной жизни, но и ставит под угрозу их профессиональную тайну – конфиденциальность источников информации, защищаемую статьей 10 Конвенции. Европейский суд неоднократно отмечал недопустимость такого подхода при проведении обыска в жилище журналистов, мы считаем важным, чтобы это было признано и в деле Светланы Прокопьевой», – пояснил адвокат Тумас Мисакян.

Адвокат Прокопьевой утверждает, что постановление суда о производстве обыска не было четко сформулировано и не содержало указания на то, какие именно документы, предметы предполагалось обнаружить в ходе обыска, и таким образом сотрудникам правоохранительных органов предоставлялась неограниченная свобода усмотрения.

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Светлана Прокопьева по делу об оправдании терроризма остаётся в статусе подозреваемой. Поводом стала её реплика в ноябре прошлого года в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове». Прокопьева анализировала причины самоподрыва молодого человека в здании архангельского управления ФСБ в октябре 2018 года. После пояснения своей позиции на допросах, журналистка отказалась отвечать на вопросы следователей, сославшись на 51-ю статью Конституции.

За высказывания Прокопьевой было оштрафовано сразу два псковских СМИ. На 150 000 рублей была оштрафована радиостанция «Эхо Москвы» в Пскове. На 200 000 рублей - «Псковская Лента Новостей», где публикуются расшифровки эфиров местного «Эха».

Снять обвинения с Прокопьевой российские власти призвали в ОБСЕ. В июле журналистку внесли в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга, её банковские счета оказались заблокированы сразу после начисления зарплаты.