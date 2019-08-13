Генконсульство Украины в Петербурге поредело. В ответ на высылку российского дипломата из Львова домой отправили украинца

Российское внешнеполитическое ведомство объявило persona non grata сотрудника Генерального консульства Украины в Петербурге в ответ на высылку из Львова россиянина. В МИД утверждают, что соседи долго тянули с обнародованием информации.

Заявление МИДа цитирует ТАСС 13 августа. Причиной для высылки из Северной столицы стало заявление с украинской стороны о поимке шпиона во Львове, который якобы передавал полученные данные в Россию через консульского сотрудника. Москва назвала это «очередной провокацией», указав на отсутствие доказательств «противоправной деятельности».

В МИДе также добавили, что сотрудника Генерального консульства России во Львове объявили persona non grata еще в мае этого года.

«В ответ на подобный недружественный и немотивированный шаг Киева российская сторона была вынуждена на основе взаимности объявить persona non grata сотрудника Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге», – цитирует ТАСС представителей министерства. Там также предположили, что задержка с обнародованием информации связана с некими «внутриполитическими играми» украинского правительства.

Реклама



Фамилия высылаемого сотрудника, равно как и отправленного домой россиянина, не разглашается.

Шпионскую деятельность Украина приписывает военному пенсионеру, ныне руководителю «одной из общественных организаций». Он якобы был завербован российскими спецслужбами в 2014 году. Возбуждено уголовное дело по статье о госизмене.