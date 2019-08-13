Суд разрешил допрос Порошенко на детекторе лжи

Следователи Государственного бюро расследований Украины получили судебное разрешение на допрос экс-президента страны Петра Порошенко с применением детектора лжи. Об этом сообщила пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова, пишет информагентство УНИАН.

По ее словам, хотя следователи ГБР и получили судебное решение, которое позволяет провести допрос Порошенко с применением полиграфа, однако такой допрос возможен, если экс-президент даст согласие на него. Также пресс-секретарь подчеркнула, что проведение допроса с применением полиграфа возможно только в кабинете следователя ГБР и чтобы была соблюдена тайна досудебного следствия, а поэтому любые допросы с использованием полиграфа в прямом эфире телеканала "Прямой", как об этом заявлял Порошенко, или любого другого телеканала невозможны.

Напомним, Порошенко вызвали 12 августа на допрос в ГБР в качестве свидетеля по уголовному производству о возможном уклонении от уплаты налогов и последующей легализации доходов во время купли-продажи ООО "Телеканал "Прямой". Он длился 2 часа, на выходе из здания ГБР Порошенко закидали яйцами.

После этого директор ГБР Роман Труба допустил, что следующий допрос Порошенко будет проведено с применением полиграфа. Порошенко ответил, что не доверяет ГБР, но готов пройти полиграф в эфире телеканала "Прямой".

Напомним, на Украине расследуется более десятка уголовных дел в отношении Порошенко и членов его команды.