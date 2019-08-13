Суд допустил Митрохина до выборов в Мосгордуму

Московский городской суд отменил отказ окружной избирательной комиссии представителю партии «Яблоко» Сергею Митрохину в регистрации кандидатом на выборах депутатов Мосгордумы. Об этом сообщается в фейсбук-аккаунте политика.

Митрохин представляет 43-й избирательный округ Москвы. 6 августа Митрохин в своем Twitter сообщил, что окружная избирательная комиссия (ОИК) №43 отказала ему в регистрации на выборах в Мосгордуму.

16 июля политик заявил, что избирательные комиссии должны зарегистрировать всех независимых кандидатов-самовыдвиженцев, предоставивших необходимое количество подписей, поскольку процедура проверки подписей, по его мнению, не работает должным образом. В тот же день Митрохину и ряду других политиков было отказано в регистрации кандидатом в Мосгордуму. Среди нарушений обнаружены подписи умерших людей, несоответствие паспортных данных, подписи жителей других округов и дважды оставленные подписи.

Выборы в столичный парламент пройдут в единый день голосования, 8 сентября.