Россельхознадзор запретил ввоз свиней и свинины из Сербии из-за АЧС

Россельхознадзор вводит с 14 августа временные ограничения на ввоз в РФ живых свиней, свинины и свиноводческой продукции из Сербии из-за африканской чумы свиней (АЧС) в регионе, говорится в сообщении ведомства.

"Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору с 14 августа 2019 года вводит ограничения на ввоз в Россию со всей территории Сербии живых свиней, свинины и свиноводческой продукции в связи с регистрацией африканской чумы свиней (АЧС) в данной стране", – сказано в релизе.

Ограничения коснутся также всей продукции, содержащей свинину, за исключением прошедшей обработку по гарантирующей разрушение вируса АЧС технологии. Временно запрещен и транзит по России свиней из Сербии.

В Россельхознадзоре добавили, что падеж домашних свиней из-за заражения вирусом АЧС зафиксирован в центральной части Сербии с 30 июля по 7 августа 2019 года.

Сербия сообщила о предполагаемых случаях вспышки АЧС в странеhttps://t.co/z0QjNWklvo — Пресс-служба Россельхознадзора (@fsvps) 13 августа 2019 г.