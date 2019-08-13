Антимонопольщики возбудили дело против «Яндекса» и «Кинопоиска» из-за «Игры престолов»

Московское управление ФАС возбудило дело об административном нарушении в отношении онлайн-кинотеатра «Кинопоиск» и интернет-компании «Яндекс» из-за недобросовестной рекламы сериала «Игра престолов», сообщила пресс-служба управления 13 августа.

«Московское УФАС России возбудило производство по делу в отношении рекламодателя ООО "Кинопоиск" и заинтересованного лица ООО "Яндекс"», — отмечается в сообщении московского управления ФАС.

Как сообщила ФАС, претензии регулятора вызвала распространявшаяся на сайте «Яндекса» реклама сериала «Игра престолов».

«Несмотря на то, что в содержании рекламы четко было написано, что по премиальной подписке клиент может бесплатно смотреть сериалы, в том числе нашумевшую "Игру престолов", 30 дней, при переходе на портал kinopoisk информация неожиданно искажалась, обещая зрителям всего лишь 7 дней удовольствия», — отмечается в сообщении ФАС.

Таким образом, регулятор усмотрел признаки нарушения пункта 4 части 3 статьи 5 Закона о рекламе, выразившиеся в распространении рекламы, содержащей не соответствующие действительности сведения об условиях приобретения товара.