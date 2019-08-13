Бывшую надежду российского бокса в 27 лет отправили в тюрьму за пьяное вождение на проспекте Мечникова

В Петербурге к реальному лишению свободы приговорен 27-летний мастер спорта по боксу Демна Котуа. Он начинал с побед на всероссийских соревнованиях, а закончил вождением в пьяном виде.

О приговоре 13 августа сообщила прокуратура Петербурга, настоявшая на реальном сроке спортсмену.

«С учетом позиции государственного обвинителя Калининский районный суд назначил Котуа наказание в виде 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на три года», – заявили в прокуратуре.

В апреле 2019 года сотрудники дорожной полиции остановили BMW Котуа на проспекте Мечникова. Водитель был пьян. За пару лет до этого, в феврале 2017-го, боксера привлекали по статье 12.26 КоАП за отказ от прохождения медицинского освидетельствования. Случай на Мечникова стал уголовным делом – статья 264.1 УК предусматривает наказание за нарушение ПДД лицом, ранее подвергнутым административному наказанию.

Демна Котуа побеждал в чемпионате Петербурга и Северо-Запада среди юниоров, выигрывал городские и всероссийские турниры. В июле 2012 года приказом министра спорта Виталия Мутко ему присвоено звание мастера спорта России. Успешную карьеру подломили неудачные знакомства. В 2016 году Котуа был приговорен за серию краж в составе группы, некоторое время он пробыл в СИЗО.