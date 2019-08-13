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Происшествия
13.08.2019 18:31
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Жителям Нёноксы разрешили никуда не ехать. Военные отменили работы на полигоне близ поморского села

Вслед за сообщением о необходимой 14 августа эвакуации жителей села Нёнокса их оповещают, что можно никуда не ехать. После взрыва военные передумали «проводить мероприятия» на полигоне.

Об этом ТАСС 13 августа сообщил начальник Нёнокского территориального отдела администрации Северодвинска Валерий Машенков. После сообщений СМИ об эвакуации села, по словам Машенкова, ему отзвонился начальник полигона и велел отменить «традиционную» эвакуацию, так как военные передумали проводить там «мероприятия».

«Идут оповещения по Нёноксе, что не надо никуда эвакуироваться», – рассказал об обстановке в селе чиновник и вновь напомнил, что жители регулярно по требованию военных садятся в поезд и все вместе уезжают от своих домов на несколько часов. «Люди в Нёноксе знают, что делать», – утверждает Машенков.

Как сообщалось ранее, эвакуация планировалась на раннее утро 14 августа.

Плановые работы на полигоне были отменены после взрыва в Белом море 8 августа. Во время испытаний, по официальной версии Минобороны, «жидкостной реактивной двигательной установки» погибли двое военных и пятеро ученых, по некоторым данным, пострадали 12 человек. Было зафиксировано повышение радиационного фона, однако в последующем все замеры, например МЧС, показывали, что тревожиться жителям нечего.

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