Борис Ротенберг лично уговаривал Заболотного перейти в «Сочи»

Бывший нападающий футбольного клуба «Зенит» Антон Заболотный боялся переходить в «Сочи», потому что сомневался в надежности проекта сочинской команды. Как сообщает «БИЗНЕС Online», также он опасался выпасть из поля зрения тренерского штаба сборной России.

Заболотного уговаривали генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко и даже владелец «Сочи» Борис Ротенберг. Бизнесмен лично заверил футболиста в серьезности намерений команды.

Параллельно в «Зените» ему прямо говорили о том, что в клубе на него не рассчитывают. В итоге Заболотный все-таки согласился на переход при сохранении заработной платы — 1,2 млн евро в год.

Антон Заболотный стал игроком «Зенита» в декабре 2017-го. В составе сине-бело-голубых провел 44 матча, забил 4 мяча и отдал 4 результативные передачи. Вместе с «Зенитом» стал чемпионом Российской премьер-лиги. Однако болельщикам Заболотный запомнился совсем по другому поводу.