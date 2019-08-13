Башенный кран в Италии обрушился на средневековый замок посреди озера

Шторм, свирепствовавший в коммуне Вербания на севере Италии, прервал автомобильное и железнодорожное сообщение. Пострадали четыре человека, в том числе турист из Франции. Сильный порыв ветра уронил строительный кран на один из замков XV века на озере Маджоре.

На съемках с дрона видно, что конструкция рухнула сверху на реставрируемый замок – достопримечательность городка Каннеро-Ривьера, пишет 13 августа La Stampa. Замки построены на трёх соседних островках на озере Маджоре.

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Непогода, как и обещали синоптики, пришла в Вербанию 12 августа после полудня. Ветер с дождём и градом ломал деревья, улицы залило водой, пришлось закрыть знаменитый ботанический сад виллы Таранто, были повреждены машины, оборваны электрические провода, завалены рельсы. Железнодорожное сообщение удалось возобновить только к 9 часам вечера, сообщают La Stampa и Prealpina.

Напомним, в Петербурге 12 августа тоже прошёл сильный дождь, правда, без серьёзных последствий. В северных районах петербуржцы видели суперячейку и облака-мамматусы.