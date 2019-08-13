Американский миллиардер Стейер готов бросить вызов Трампу. Он уже близок к праймериз демократов

Ивестор Том Стейер выполнил условие по сбору пожертвований от потенциальных избирателей. Ему осталось набрать 2% голосов в опросе для участия в праймериз внутри Демократической партии США.

«Чтобы принять участие в осенних дебатах, претенденты должны собрать не менее 130 тысяч пожертвований. Кандидаты должны получить не менее 2% в четырех опросах. Стейер уже набрал 2% в трех. Ему необходимо пройти еще один опрос для участия в дебатах», – об этом 13 августа сообщает издание The Hill со ссылкой на штаб кандидата.

О серьезности бизнесмена говорят его траты на кампанию. Стейер с состоянием в $ 1,6 миллиарда долларов потратил уже 2,6 миллиона на рекламу в Facebook и Google. Это больше, чем у любого другого демократа.

Стейер не скрывает, что всегда был поклонником Барака Обамы. Он активно критикует Трампа и собирается продолжить политику предыдущего президента. Нынешний глава Белого дома, в свою очередь, считает инвестора-демократа «безумцем».

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У конкурентов республиканца на данный момент уже восемь кандидатов, из которых одним из самых популярных является вице-президент США Джо Байден.

Выборы президента Америки состоятся в ноябре 2020 года.