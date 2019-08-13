Новости с «Царскосельских холмов»

ООО «Терминал-Ресурс»

В Пушкинском районе в завершающую стадию входит строительство нового малоэтажного жилого комплекса «Образцовый квартал 5».

Комплексное освоение территории «На Царскосельских холмах» ведёт компания «Терминал-Ресурс». В августе получили ключи первые новосёлы ЖК «Образцовый квартал 4». С опережением графика застройщик возводит новые жилые объекты.

В составе следующего жилого комплекса – «Образцового квартала 5» – четыре пятиэтажных дома на 383 квартиры, в числе которых студии, однокомнатные, двухкомнатные и «трёшки» свободной планировки. Дома построены по кирпично-монолитной технологии с применением европейского оборудования и современных материалов.

Наблюдать за ходом работ можно на официальном сайте застройщика www. devcent.ru, где регулярно публикуются фото- и видеоотчёты.

На первую декаду августа практически завершено устройство кровли, заканчивается утепление фасадов по системе Capatect от Caparol. На 75% выполнена отделка мест общего пользования. Более чем на 80% произведены работы по монтажу отопления, водоснабжения, канализации и электроснабжения. Все подъезды с нулевого уровня оборудуются бесшумными лифтами компании Schindler, Швейцария. Грузоподъёмность лифтов – до 15 человек. В домах внедрена система отопления «тёплый водяной пол», на крышах устанавливаются индивидуальные газовые котельные производства Бельгии. Терморегуляторы при этой технологии позволяют жильцам регулировать температуру в каждой жилой зоне. Высота потолков в квартирах составляет 2,75 м, на пятом, мансардном, этаже – до 3,8.

Во дворе оборудуются безопасные детские и спортивные площадки, площадка для отдыха взрослых. На придомовом участке, согласно проекту, выделено 241 машино-место. Ведётся озеленение территории, в сентябре будут высажены крупномерные деревья.

С территории Проекта, где строится ЖК «Образцовый квартал 5», удобно добираться в любую точку Петербурга и Ленинградской области по Петербургскому, Киевскому, Волхонскому, Пулковскому шоссе, Витебскому проспекту, кольцевой автодороге и ЗСД. На общественном транспорте за 20 минут можно доехать до метро «Московская». Ожидается открытие железнодорожной станции «19 км» (направление «Санкт-Петербург–Луга»), что позволит за полчаса оказаться в центре города на Балтийском вокзале.

Готовые и строящиеся квартиры от застройщика ООО «Терминал-Ресурс»: Санкт-Петербург, Пушкинский район, ул. Кокколевская, д.1, БЦ «Перспектива». Тел. +7 (812) 7-19-19-19, www.devcent.ru

Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»

Жилой комплекс "Образцовый квартал", жилой комплекс "Образцовый квартал 2", жилой комплекс "Образцовый квартал 3", жилой комплекс "Образцовый квартал 4", жилой комплекс "Образцовый квартал 5", жилой комплекс "Образцовый квартал 6" – застройщик ООО "Терминал-Ресурс", проектные декларации на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya