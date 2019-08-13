Дзюба – Ракицкому: Россия и Украина – братья

Защитник футбольного клуба «Зенит» Ярослав Ракицкий опубликовал в своем инстаграме видео с форвардом Артемом Дзюбой. В нем российский нападающий подошел к украинскому защитнику и сказал: «Россия и Украина – братья. Братья!».

«Когда-то это все закончится. Вера в мирное небо», – подписал видео Ракицкий.

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Отметим, что после перехода в январе 2019 года Ракицкого в «Зенит» в украинской общественности возникла дискуссия по поводу того, стоит ли его теперь вызывать в сборную. На сайте «Футбол 24» провели опрос по этому поводу. С результатом 77 процентов победил вариант «Нет, не стоит – переход в Россию в нынешних реалиях недопустим». Большинство бывших игроков сборной Украины не поддержали его решение. Вскоре Федерация футбола Украины убрала Ракицкого из списка игроков национальной команды на своем сайте. В общей сложности Ракицкий отыграл за сборную Украины 54 матча, в которых забил четыре гола. Его последний матч за национальную команду состоялся в Лиге наций 16 октября 2018 года, тогда сборная Украины на своем поле обыграла команду Чехии со счетом 1:0, Ракицкий провел на поле весь матч.

По итогам сезона 2018/19 Ракицкий стал обладателем уникального достижения: в течение одного сезона он стал чемпионом Украины (как игрок «Шахтера») и России.