"Объединение строителей СПб" предложило установить в городе памятник строителям

СРО А "Объединение строителей СПб"

Профессиональное сообщество строителей выступило c инициативой установки в городе «Памятника строителям Санкт-Петербурга». Первым выступил с предложением Президент СРО А «Объединение строителей СПб» Александр Вахмистров, его поддержали на общем собрании компаний – членов СРО, а позже и городские власти.

Как уточнили в Смольном, к конкурсу на разработку проекта памятника будут привлечены лучшие архитекторы, а победителя определит экспертный совет. Идея памятника – увековечить всех строителей, возводивших Санкт-Петербург на протяжении всей его истории.

Напомним, что Саморегулируемая организация Ассоциация «Объединение строителей Санкт-Петербурга» ставшая правопреемницей Ассоциации «Строительно-промышленный комплекс Северо-Запада», осуществляет свою деятельность в строительной отрасли с 1999 года. Объединение является первой региональной СРО в России. За годы своей деятельности объединение зарекомендовало себя как надежная, ведущая петербургская СРО. Сегодня в состав СРО А «Объединение строителей СПб» входят более 900 строительных компаний Санкт-Петербурга. Ежегодно компаниями – членами Ассоциации строится более 80% жилой и коммерческой недвижимости Санкт-Петербурга, а оборот компаний составляет около 150 млрд рублей.

СРО А «Объединение строителей СПб» – первая региональная саморегулируемая организация в России. В состав СРО А «Объединение строителей СПб» входят более 900 строительных компаний Санкт-Петербурга.