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13.08.2019 17:57
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Италия – самое популярное направление среди клиентов Альфа-Банка

Италия – самое популярное направление среди клиентов Альфа-Банка

АО «Альфа-Банк»

Альфа-Банк проанализировал финансовое поведение своих клиентов, путешествующих за границу. 

Больше всего (30% от всех оплат) по картам банка в поездках клиенты тратят на одежду и обувь со средним чеком 13,5 тысяч рублей. На втором месте оплата проживания в гостиницах — 21,5% оплат за границей, средний чек 18 тысяч рублей. Не малая часть бюджета уходит на кафе и рестораны – 13,1% со средним чеком в 2 тысячи рублей. Некоторые путешественники предпочитают готовить самостоятельно — 9,9% трат составляют продукты питания, средний чек 1,7 тысячи рублей. Расходы на товары в магазинах дьюти-фри составляют около 9% от общих трат, средний чек 5,2 тысячи рублей.

Лидером среди стран, наиболее предпочтительных для отдыха среди клиентов Альфа-Банка, является Италия. За первое полугодие 2019 года в этой стране клиенты Альфа-Банка потратили 10,5 млрд рублей, средний чек по покупкам составляет 9,5 тысяч рублей. Также клиенты Банка наиболее активно пользуются безналичной формой расчетов во Франции (6,04 млрд рублей) со средним чеком 8,4 тысяч рублей и Испании (5,6 млрд рублей), где средний чек составил 4,8 тысяч рублей. В целом, в европейских странах средний чек составил 5,2 тысячи рублей, что значительно ниже, чем в островных государствах. Так, средний чек на Мальдивских островах составляет почти 78 тысяч рублей, на островах Французской Полинезии – 32 тысяч рублей, на Багамских островах 20 тысяч рублей.

Кроме того, банк проанализировал покупки по карте для любителей путешествовать Visa Alfa Travel Premium. Самый дорогой билет был на перелет из Берлина в Канкун за 458 558 рублей. Также, за 367 960 рублей был приобретен билет из Москвы в Майами, а билет из Москвы в Дубай стоил 347 250 рублей. Топ авиакомпаний, у которых клиенты банка покупают самые дорогие билеты первого и бизнес классов: Emirates, Aeroflot и British Airways. 

В ТОП-3 самых дешевых авиабилетов вошли перелеты Будапешт-Берлин за 868 рублей, Бари-Корфу за 883 рубля и Москва-Сочи за 900 рублей. 

«Мы все любим путешествовать. Именно поэтому мы предлагаем специальную карту для любителей путешествий Alfa Travel. Она дает возможность накопить милями до 11% за покупки, и дополнительные приятные бонусы: снятие наличных за рубежом, доступ к счетам в разных валютах, страховка путешественников и их семей, включающая риски при занятии экстремальными видами спорта, интернет в роуминге, упаковка багажа, членство Priority Pass для доступа в бизнес залы аэропортов, услуги такси и аренды авто по всему миру со скидками», – комментирует директор по развитию бизнеса в партнерском канале Альфа-Банка Даниил Поколодный.

АО «Альфа-Банк» Генеральная лицензия Банка России №1326 от 16 января 2015 г.

 

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