КРТИ показал, как отремонтировали дорогу и тротуары на Фонтанной

В Петербурге завершили текущий ремонт одной из улиц Центрального района. Комитет по развитию транспортной инфраструктуры отчитался о том, как теперь выглядит обновленная Фонтанная улица.

Участок Фонтанной протяженностью 0,17 километра по заказу СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства» приводило в порядок ЗАО «АБЗ-Дорстрой». Подрядчик отремонтировал покрытие проезжей части на площади 2,62 тысячи квадратных метров и тротуары на площади 1,28 тысячи квадратных метров.

Стоимость работ составила 7,5 миллионов рублей.