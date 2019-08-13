У петербургских охотников за контрафактом и несогласными нашли залежи коньяка, вина и сигарет. Полицейских переподчинили

Руководство ГУ МВД решило подчинить одно из самостоятельных подразделений главка новому заместителю начальника полиции. Перед приказом их кабинеты посетили сотрудники собственной безопасности. «Фонтанка» показывает, как выглядит служебное помещение тех, кто, кстати, постоянно составляет проколы после митингов несогласных всех оттенков.

По информации «Фонтанки», около 18:30 13 августа закончилась еженедельная видеоконференция между руководителями полицейского главка и начальниками районного уровня.

В частности, на ней было заявлено, что Центр организации по применению административного законодательства более не является самостоятельным подразделением.

Напомним, что эта структура следит за правилами торговли, в том числе проводит рейды по контрафактной алкогольной и табачной продукции. Мало кто знает, что сотрудники Центра еще отвечают за составление всех административных протоколов на задержанных после несанкционированных митингов.

По данным «Фонтанки», на видеоконференции были произнесены сухие управленческие доводы такой реорганизации. Все же «Фонтанка» знает и об эмоциональной составляющей такого решения.

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Нашему изданию известно о том, что на днях кабинеты этого Центра, расположенного на Очаковской улице (кстати, в паре сотен метров от здания ГУ МВД), посетили оперативники Управления собственной безопасности, которое, как известно, недавно возглавил москвич Алексей Васильев. Гости быстро натолкнулись на склад, или в зависимости от восприятия – помойку. Фото прилагаются:

Помимо этого выяснилось, что весь этот контрафакт был изъят не по так называемым номерным протоколам, то есть строгой отчетности, а просто по протоколам, распечатанным чуть ли не на ксероксе. «Фонтанка» спросила одного из сотрудников, правильно ли журналист понимает, что этим добром можно пользоваться и самим. «Каждый делает вывод на основании своего жизненного опыта», – буркнул в ответ собеседник.

По информации «Фонтанки», теперь за это направление будет отвечать заместитель начальника полиции по линии общественной безопасности, полковник Виктор Борисенко.

Он также перешел в полицейский главк вслед за новым начальником ГУ МВД.