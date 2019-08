Итальянский вице-премьер должен заплатить 250 тысяч евро за сообщение в «Твиттере»

Немецкий суд признал вице-премьера и главу МВД Италии виновным в нарушении авторских прав фотографа из Германии.

«Маттео Сальвини не мог без согласия фотографа публиковать снимок, который консультант по вопросам управления Роттенбурга Фридхольд Улонск сделал на морских спасательных судах. <...> Районный суд Франкфурта принял решение назначить штраф в размере до 250 тысяч евро или тюремное заключение на срок до шести месяцев», – сообщает 13 августа издание Schwabisches Tagblatt.

Поводом для судебного разбирательства стал июньский твит итальянского политика. По версии следствия, он скачал из Интернета фотографии для размещения в своем микроблоге. В твите он прикрепил изображение судна Sea Watch, его машиниста и капитана Каролы Ракете.

Carola, in colpa per essere nata «bianca, tedesca e ricca» e S?ren (ricordate? Il suo motto pare sia «rimanere ribelle, rimanere marciume») ringraziano il PD per le donazioni alla nave pirata Sea Watch. ? pic.twitter.com/qKwDkORe8S