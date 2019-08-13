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Власть
13.08.2019 17:46
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Итальянский вице-премьер должен заплатить 250 тысяч евро за сообщение в «Твиттере»

Немецкий суд признал вице-премьера и главу МВД Италии виновным в нарушении авторских прав фотографа из Германии.

«Маттео Сальвини не мог без согласия фотографа публиковать снимок, который консультант по вопросам управления Роттенбурга Фридхольд Улонск сделал на морских спасательных судах. <...> Районный суд Франкфурта принял решение назначить штраф в размере до 250 тысяч евро или тюремное заключение на срок до шести месяцев», – сообщает 13 августа издание Schwabisches Tagblatt.

Поводом для судебного разбирательства стал июньский твит итальянского политика. По версии следствия, он скачал из Интернета фотографии для размещения в своем микроблоге. В твите он прикрепил изображение судна Sea Watch, его машиниста и капитана Каролы Ракете.

 

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Ранее именно этот корабль доставил в Италию трех мигрантов, за что капитан попала под арест. Теперь Ракете обвиняют в незаконной миграции. Она может сесть в тюрьму на 15 лет.

Представители фотографа, который снимал судно для рекламы правозащитников из Sea Watch, попытались связаться с итальянским вице-премьером по поводу авторских прав, однако он им не ответил. После этого они решили обратиться в суд.

Напомним, что Сальвини часто связывают с Кремлем за его пророссийскую позицию, например, он неоднократно выступал https://www.fontanka.ru/2018/06/25/052/ за снятие санкций. СМИ также сообщали, что его люди просили деньги у России на политическую кампанию. Сам Сальвини все обвинения отрицал. Партия Сальвини стала триумфатором выборов в Европарламент, набрав 34,26% и обогнав Демократическую партию Николы Дзингаретти более чем на 10%. В июне итальянский политик рассказал о готовящемся «украинской группой» покушении на него с помощью ракеты класса «воздух-воздух».

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