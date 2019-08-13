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Происшествия
13.08.2019 17:41
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Скользкие улицы Петербурга и Ленобласти: водители бились под дождем и сбивали пешеходов

За прошедший понедельник, 12 августа, инспекторы ДПС зафиксировали в Петербурге 41 ДТП. В 11 случаях пострадали люди. 12 человек, включая одного ребенка, получили травмы и еще двое погибли, сообщает Управление ГИБДД по СПб и ЛО.

Самые серьезные аварии в Петербурге произошли вечером на мокрых от дождя дорогах. Так, на проспекте Маршала Блюхера легковой автомобиль Renault столкнулся с КАМАЗом и перевернулся. А перед этим на дамбе погиб мужчина, который садился в стоящую LADA Granta.

Одновременно с «перевертышем» на Блюхера произошло смертельное ДТП в Пушкинском районе Петербурга. Как стало известно «Фонтанке», на 684-м километре трассы М-10 «Россия» 38-летний водитель одной из городских транспортных компаний на седельном тягаче Renault, принадлежащем фирме, сбил 51-летнего пешехода. Мужчина переходил дорогу в неположенном месте. От полученных травм пешеход скончался на месте.

Еще один пешеход попал под машину в Невском районе города. Около половины седьмого часа вечера у дома 25 по Дальневосточному проспекту 24-летний водитель автомобиля Volkswagen Touareg, двигаясь от улицы Коллонтай к улице Дыбенко, сбил своего ровесника. Молодой человек переходил дорогу на свой «красный». В результате он получил тяжелые травмы и был госпитализирован.

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Также вечером в Красногвардейском районе столкнулись два автомобиля. ДТП произошло около 23:05 у дома 13, корпус 2, по улице Передовиков, на пересечении с проспектом Косыгина. Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», Hyundai Creta въехал в бок легковому автомобилю Opel. На месте работали три скорые, включая реанимацию. «Парень на пассажирском выглядел очень плохо», – отмечает Алёна.

Скользкие улицы Петербурга и Ленобласти: водители бились под дождем и сбивали пешеходов

А чуть позже на участке кольцевой автодороги Петербурга, проходящем по Всеволожскому району области, в ДТП попали мотоциклист с пассажиркой. Как стало известно «Фонтанке», в 23:25 на 86-м километре внешнего кольца КАД 34-летний мужчина на мотоцикле Yamaha YZF-R6 не справился с управлением и упал с байка. Выяснилось, что мотоцикл был снят с регистрации в сентябре 2018 года в связи с продажей, а у байкера нет водительских прав.

В результате ДТП мужчина, управлявший мотоциклом, получил тяжелые травмы и был госпитализирован. Его 26-летняя пассажирка не пострадала. Оба были в шлемах.

Утром в Ленобласти произошло несколько ДТП с участием автобусов. В Волховском районе у СНТ «Восход», за микрорайоном Торфопоселок, автобус сбил женщину. Ее состояние уточняется. А в Сосновом Бору автобус с пассажирами выехал на «встречку», столкнулся с легковушкой и съехал в кювет. В результате пострадали водитель и четверо пассажиров автобуса.

Было и два смертельных ДТП. Ночью на трассе «Кола» в Лодейнопольском районе автобус «Неоплан» задавил пешехода. Мужчине на вид было около 40 лет. Со слов очевидцев, он сидел на дороге на коленях. Вторая авария произошла в районе 23:10 на трассе «Сортавала». Груженный щебнем DAF протаранил стоявшие на обочине «Жигули» и Mitsubishi Lancer. В результате погиб молодой водитель «Лансера», находившийся на дороге, и пострадала женщина из ВАЗа.

Всего же за 12 августа в Ленинградской области произошло 76 ДТП. Пострадавшие, как и в Петербурге, были в 11 случаях. Травмы получили 20 взрослых и один ребенок. Двое погибли.

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Управление ГИБДД по С-Пб и ЛО

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