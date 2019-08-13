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Происшествия
13.08.2019 17:31
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МЧС заявило об отсутствии радиации около Северодвинска

МЧС по Архангельской области рассказало о проведенных тестах в окрестностях Северодвинска и Нёноксы, где 8 августа на полигоне произошел взрыв.

«Начиная с 8 августа специалистами центра гигиены и эпидемиологии по г. Северодвинску были проведены исследования проб грунта, речной и морской воды, песка из различных точек Северодвинска и пос. Нёнокса. Лабораторный анализ показал, что все пробы соответствуют естественному природному фону по альфа-, бета- и гамма-частицам», – рапортует 13 августа региональное МЧС на своем сайте.

В ведомстве отмечают, что замеры независимых экспертов также показывают отсутствие аномалии. Ранее к такому же выводу пришла  и чрезвычайная комиссия с приглашенным специалистом из Санкт-Петербурга.

При этом Росгидромет выявил многократное повышение уровня радиации после взрыва «специзделия» в Северодвинске. «Зафиксированы превышения мощности дозы гамма-излучения в 4–16 раз по сравнению с фоновыми значениями МАЭД для данной территории», – цитируют отчет ведомства СМИ.

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Взрыв на морском полигоне вблизи села Нёнокса произошёл 8 августа. Власти Архангельской области проинформировали о кратковременном скачке радиации, но впоследствии сообщение было удалено. По официальной версии Минобороны, трагедия произошла во время «испытаний жидкостной реактивной двигательной установки». По данным СМИ, взорвался стартовый двигатель перспективной российской крылатой ракеты с неограниченным радиусом действия «Буревестник» – твердотопливный, её маршевый двигатель – ядерный воздушно-реактивный.

По требованию военных прилегающий к месту взрыва район Белого моря до 10 сентября закрыт для судоходства. Общая площадь запретной зоны – примерно 230 квадратных километров. Чрезвычайная комиссия сообщила, что радиационный фон в окрестностях полигона соответствует норме. При этом Росгидромет выявил https://www.fontanka.ru/2019/08/13/028/ превышение мощности дозы гамма-излучения. В аптеках Северодвинска и Архангельска зафиксирован повышенный спрос на йод. Пострадавших от взрыва доставили в столичный центр ядерной медицины. По свидетельствам очевидцев, раненых перевозили в костюмах химзащиты, двери реанимобилей обернули пленкой.

В первые часы после взрыва военное ведомство сообщило о травмировании «шести представителей Минобороны и предприятия-разработчика». В дальнейшем о судьбе военнослужащих информации не поступало. На сегодняшний день нет точных данных о количестве пострадавших и погибших. СМИ указывали, что в больницу доставлены не меньше 12 человек.

РФЯЦ-ВНИИЭФ 11 августа назвал имена погибших ученых: Алексей Вьюшин, Евгений Коратаев, Вячеслав Липшев, Сергей Пичугин и Владислав Яновский. Накануне их похоронили в Сарове, все погибшие и ещё трое ученых-атомщиков, работавших на испытаниях секретной ракеты, награждены орденами Мужества.

Президент США Дональд Трамп заявил, что неудачные испытания секретной техники в Белом море «многому научили» самих американцев.

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