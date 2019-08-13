Новый коттедж в «Саду времени»

АО «Строительный трест»

Компания «Строительный трест» вывела в продажу новый объект в составе коттеджного поселка «Сад времени» в Петергофе. Это построенный двухэтажный кирпичный дом общей площадью 286 кв. м с пристроенным гаражом.

Коттедж расположен на благоустроенном участке площадью 13 соток, который обеспечен всеми инженерными коммуникациями.

Дом передается покупателю без отделки. Толщина кирпичных стен в коттедже – 450 мм. Объект подключен ко всем необходимым сетям – выполнено электро-, водо- и газоснабжение. Также у жильцов есть возможность подключения оптоволоконного кабеля для высокоскоростного интернета, цифрового телевидения и телефонии.

Свободная планировка коттеджа позволит создать гармоничное жизненное пространство по собственному вкусу: возможно размещение четырех спален, кухни-гостиной около 40 кв. метров и нескольких гардеробных.

Стоимость домовладения составляет 27,5 млн рублей. При единовременной оплате или ипотеке предоставляется скидка в размере 5%. Также доступна беспроцентная рассрочка от застройщика на 1 год. Объект находится в собственности застройщика.

Справка о компании АО «Строительный трест»

КП «Сад времени». г. Петергоф, ул. Беловой / Баушевская ул. Застройщик: ООО «УК «Доходъ» «Д.У» ЗПИФ недвижимости «Доходъ – Новая квартира». Проектная документация в офисе по адресу: СПб, Кондратьевский проспект, 62/4.