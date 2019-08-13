Адвокат, ставший подсудимым, погиб в машине УФСИН под Тулой. На нём была служебная форма

Одной из жертв тяжёлой аварии с участием машины УФСИН России по Белгородской области, произошедшей в Тульской области, стал известный адвокат, оказавшийся на скамье подсудимых.

ДТП случилось днём 12 августа на дороге Калуга – Тула – Михайлов – Рязань. В день аварии сообщалось, что все трое погибших – сотрудники службы исполнения наказаний, а заключённых в служебной машине не было. Однако 13 августа местные СМИ написали, что один из погибших – известный белгородский адвокат Вартан Сагрунян, в машине он находился в качестве конвоируемого. По данным «Тульских новостей», на нём была форма сотрудника УФСИН. На сайте Адвокатской палаты Белгородской области размещены соболезнования в связи с трагической гибелью Вартана Сагруняна.

В Белгороде Сагрунян вёл несколько резонансных дел. Например, защищал полицейского, обвиняемого в избиении задержанного, и мужчину, которого осудили вместо преступника, предоставившего ксерокопию его паспорта.

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На этот раз Сагрунян сам стал обвиняемым – в мошенничестве в особо крупном размере. Тульское издание Myslo рассказывает, что, по данным следствия, Сагрунян за 2,4 миллиона рублей обещал белгородцу повлиять на проверку, проводимую отделом по борьбе с экономическими преступлениями белгородского УМВД, по факту хищения имущества ООО «ПСК ГлавБелСтрой». 20 марта этого года адвоката задержали в одном из ресторанов Москвы при передаче муляжей денежных средств.

На утро 12 августа в Басманном суде Москвы было назначено заседание по делу Сагруняна, но его отложили из-за неявки свидетелей. Сотрудники ФСИН возвращались вместе с подсудимым из Москвы в Белгород и по дороге в Тульской области попали в ДТП.

Согласно основной версии, водитель Mazda CX-5 выехал на перекрёсток на красный сигнал светофора и врезался в служебный «Ларгус». После столкновения «Мазда» зацепила ещё две легковушки. Водитель и два пассажира «Лады» погибли на месте аварии. Четыре человека были госпитализированы, в том числе и предполагаемый виновник – водитель внедорожника, с тупой травмой живота. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

Видео: YouTube/ТелеТула