Авто Недвижимость Работа Арт-парк Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+20°C
/ Завтра: +21
$ 65.60р
73.41р
18:15 13.08.2019
Расширенный поиск

Происшествия
13.08.2019 17:25
Печать

Адвокат, ставший подсудимым, погиб в машине УФСИН под Тулой. На нём была служебная форма

Одной из жертв тяжёлой аварии с участием машины УФСИН России по Белгородской области, произошедшей в Тульской области, стал известный адвокат, оказавшийся на скамье подсудимых.

Адвокат, ставший подсудимым, погиб в машине УФСИН под Тулой. На нём была служебная форма

ДТП случилось днём 12 августа на дороге Калуга – Тула – Михайлов – Рязань. В день аварии сообщалось, что все трое погибших – сотрудники службы исполнения наказаний, а заключённых в служебной машине не было. Однако 13 августа местные СМИ написали, что один из погибших – известный белгородский адвокат Вартан Сагрунян, в машине он находился в качестве конвоируемого. По данным «Тульских новостей», на нём была форма сотрудника УФСИН. На сайте Адвокатской палаты Белгородской области размещены соболезнования в связи с трагической гибелью Вартана Сагруняна.

В Белгороде Сагрунян вёл несколько резонансных дел. Например, защищал полицейского, обвиняемого в избиении задержанного, и мужчину, которого осудили вместо преступника, предоставившего ксерокопию его паспорта.

Реклама

На этот раз Сагрунян сам стал обвиняемым – в мошенничестве в особо крупном размере. Тульское издание Myslo рассказывает, что, по данным следствия, Сагрунян за 2,4 миллиона рублей обещал белгородцу повлиять на проверку, проводимую отделом по борьбе с экономическими преступлениями белгородского УМВД, по факту хищения имущества ООО «ПСК ГлавБелСтрой». 20 марта этого года адвоката задержали в одном из ресторанов Москвы при передаче муляжей денежных средств.

На утро 12 августа в Басманном суде Москвы было назначено заседание по делу Сагруняна, но его отложили из-за неявки свидетелей. Сотрудники ФСИН возвращались вместе с подсудимым из Москвы в Белгород и по дороге в Тульской области попали в ДТП.

Согласно основной версии, водитель Mazda CX-5 выехал на перекрёсток на красный сигнал светофора и врезался в служебный «Ларгус». После столкновения «Мазда» зацепила ещё две легковушки. Водитель и два пассажира «Лады» погибли на месте аварии. Четыре человека были госпитализированы, в том числе и предполагаемый виновник – водитель внедорожника, с тупой травмой живота. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

Видео: YouTube/ТелеТула

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
ООО «Терминал-Ресурс»
13.08.2019 18:10

Новости с «Царскосельских холмов»

В Пушкинском районе в завершающую стадию входит строительство нового малоэтажного жилого комплекса «Образцовый квартал 5».
АО «Альфа-Банк»
13.08.2019 17:57

Италия – самое популярное направление среди клиентов Альфа-Банка

Альфа-Банк проанализировал финансовое поведение своих клиентов, путешествующих за границу.
АО «Строительный трест»
13.08.2019 17:16

Новый коттедж в «Саду времени»

Компания «Строительный трест» вывела в продажу новый объект в составе коттеджного поселка «Сад времени» в Петергофе. Это построенный двухэтажный кирпичный дом общей площадью 286 кв. м с пристроенным гаражом.
фото предоставлено пресс-службой ПАО «Сбербанк»
13.08.2019 17:14

Сбербанк снизил ставки по кредитам

Сбербанк с 12 августа снизил процентные ставки по ипотечным кредитам для семей с двумя и более детьми. В рамках программы «Ипотека с господдержкой для семей с детьми» теперь приобрести квартиры в новостройке можно по кредитной ставке от 5% годовых.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
13.08.2019 16:40

Банк «Санкт-Петербург» выдаст 1.9 млрд рублей ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

Банк «Санкт-Петербург» признан победителем открытого конкурса на заключение кредитного договора с ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».
Glorax Development
13.08.2019 16:18

Намыв на Васильевском острове обрел архитектурную доминанту - золотой шпиль

На намывных территориях Васильевского острова появилась своя архитектурная доминанта – золотой шпиль. Как сообщают в компании Glorax Development, установку декоративного элемента завершили 12 августа.
АО «Альфа-Банк»
13.08.2019 15:10

Альфа-Банк расширяет ипотечный бизнес в городах России

С начала 2019 года Альфа-Банк открыл 14 ипотечных центров в городах России.
«Петербургская Недвижимость»
13.08.2019 13:43

«Петербургская Недвижимость» вывела на рынок новые квартиры в Московском районе

Компания начала продажи новых секций в корпусах 1.1 и 1.2 жилого комплекса «Зеленый квартал на Пулковских высотах». Дома находятся в высокой стадии готовности: покупатели смогут отметить новоселье уже в следующем году.
ПАО «Группа ЛСР»
13.08.2019 13:14

РАСК присвоил «Группе ЛСР» очень высокий рейтинг надежности

Рейтинговое агентство строительного комплекса (РАСК) впервые повысило рейтинг надежности застройщика до максимально возможного
«Лидер Групп»
13.08.2019 11:46

В «Лидер Групп» - честные «двушки»

Все лето в компании «Лидер Групп» действуют уникальные условия на покупку двухкомнатных квартир*
«Лидер Групп»
13.08.2019 10:30

В «Лидер Групп» - реальные «трешки»

Купите комфортабельную трехкомнатную квартиру от компании «Лидер Групп» от 60 тысяч рублей за кв. м.
depositphotos.com
13.08.2019 10:00

В «Яндекс.Такси» начали вводить удалённые медосмотры для водителей

Прямо на заправке можно будет измерить давление, пульс и пройти проверку на алкотестере