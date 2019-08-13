Происшествия
Под санкции США попал НИИ из Калуги
Министерство торговли США ввело ограничения в отношении Калужского научно-исследовательского радиотехнического института.
«Дочерние компании акционерного общества "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ) <...> включая Калужский научно-исследовательский радиотехнический институт (КНИРТИ), занесены в список», – говорится в обновленном 13 августа черном списке министерства торговли, который опубликован на сайте Федерального реестра.
По версии американской стороны, калужский НИИ действует против интересов национальной безопасности США. КНИРТИ попал под ограничения из-за акционерного общества КРЭТ из санкционного списка.
В отношении КНИРТИ вводится запрет на экспорт американской продукции двойного назначения.