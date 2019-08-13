Телефонные социологи опрашивают петербуржцев об их протестных настроениях

Петербуржцев опрашивают о митинге, который прошел 10 августа у Гостиного двора. Об этом 13 августа «Фонтанке» рассказал один из участников опроса – оператор сообщила, что звонит из Всероссийского центра изучения общественного мнения.

«Беседа заняла около 40 минут. В числе прочего спрашивали, требуются ли Петербургу, по моему мнению, серьезные перемены, – рассказал собеседник. – В самом конце прозвучал вопрос о протестной акции 10 августа – знаю ли я о ней, какие требования выдвигали митингующие, разделяю ли я эти требования и допускаю ли, что сам приму участие в протестной акции. Также оператор уточнила, есть ли, по моему мнению, в Петербурге проблемы, которые невозможно решить без митингов, и что это за проблемы – это был открытый вопрос, ответ на которой мне предложили сформулировать самостоятельно».

Во ВЦИОМ затруднились прокомментировать данный опрос.

Как ранее сообщала «Фонтанка», 10 августа у Гостиного двора прошла несогласованная акция протеста в поддержку независимых кандидатов, недопущенных к выборам в Мосгордуму. Полиция задержала 78 человек.