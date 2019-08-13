Каждый пятый российский школьник — левша. Их количество выросло с отменой «переучивания»

Количество взрослых левшей со времён Советского Союза возросло примерно на 15%, левой рукой пишет каждый пятый школьник.

Об этом сообщает 13 авуста портал News.ru со ссылкой на основателя клуба левшей «ПравоНалево» Елену Боеву. По ее словам, сегодня взрослых левшей в России 30% — около 22,5 миллиона, в то время как в Советском Союзе из-за принудительного переучивания их было лишь 10–15%.

По словам директора Института возрастной физиологии Марьяны Безруких, заставлять детей писать правой рукой было неправильно, потому как такое насилие «ломает» человека и вызывает стресс, который «приводит к тяжёлым нарушениям психики, вплоть до полной потери интереса к учёбе». По статистике эксперта, сейчас у каждого пятого школьника, то есть примерно у 4,6 миллиона детей, левая рука является ведущей.