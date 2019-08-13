Сбербанк снизил ставки по кредитам

фото предоставлено пресс-службой ПАО «Сбербанк»

Сбербанк с 12 августа снизил процентные ставки по ипотечным кредитам для семей с двумя и более детьми. В рамках программы «Ипотека с господдержкой для семей с детьми» теперь приобрести квартиры в новостройке можно по кредитной ставке от 5% годовых.

Снижение в рамках этой госпрограммы составит 1 п.п. на приобретение жилья на первичном рынке у юридического лица как на стадии строительства, так и на готовом доме от застройщика. Предложение действует для семей, у которых в период с 1 января 2018 г. до 1 марта 2023 г. родился второй или последующий ребенок. Сумма кредита от 300 тысяч до 12 млн. рублей, срок кредита от 12 месяцев до 30 лет, первоначальный взнос от 20% стоимости жилья. Подробнее здесь

Ранее Сбербанк снизил процентные ставки на основную линейку продуктов ипотечного кредитования до 0,7 п.п. Сейчас приобрести квартиры в новостройке в ипотеку можно по ставке от 7,6% годовых, а квартиру на вторичном рынке — от 9,1% с учётом всех дисконтов. Сумма кредита от 300 тыс. рублей, срок кредита от 1 года до 30 лет/до 12 лет в рамках программы субсидирования ставки застройщиками, первоначальный взнос от 15% или от 50% (для клиентов, не предоставивших подтверждение дохода и занятости) от стоимости жилья. Подробнее об ипотеке на вторичном рынке здесь. Подробнее об ипотеке в новостройке здесь

Также был увеличен дисконт для участников зарплатного проекта Сбербанка и теперь он составляет 0,5 п.п. (ранее — 0,3 п.п.). Предложение распространяется на готовое и строящееся жилье, загородную недвижимость, строительство жилого дома, покупку гаража и машино-места, нецелевой кредит под залог недвижимости.

Кроме этого с 6 августа по 30 сентября снижены ставки по потребительским кредитам для всех продуктов линейки и всех категорий клиентов. Максимальное снижение составит 1,5 пункта, минимальная ставка составит от 11,4%. Сумма кредита от 30 тыс. рублей до 5 000 000, если получаете зарплату на счет в Сбербанке, 3 000 000 – для других заемщиков. Сроки кредитов от 3 месяцев до 5 лет. Подробнее здесь

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