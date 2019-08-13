Сенатор Мархаев: «Это только кажется, что в стране всё спокойно»

Действия силовиков на акциях протеста в Москве привели к расколу элит — после звезд шоу-бизнеса высказался сенатор.

Эмин Джафаров/Коммерсантъ

Член Совета Федерации от Иркутской области Вячеслав Мархаев раскритиковал действия московских правоохранительных органов во время акций протеста. Мархаеву есть с чем сравнивать — он 17 лет проработал в органах внутренних дел и стал основателем и первым командиром Бурятского ОМОНа.

«Я как бывший командир спецподразделения считаю, что действия привлечённых сил по поддержанию общественного порядка – неправомерные, профессионально безграмотные, – написал политик в Instagram. – Плохая власть борется с недовольными, хорошая – с причинами недовольства!»

Ранее иркутский сенатор уже попадал в федеральные новости, выступая против мнения большинства: в 2017 году после публикации расследования Фонда борьбы с коррупцией «Он вам не Димон» Мархаев предлагал проверить доходы премьера, а в 2018 году на заседании Совфеда назвал пенсионную реформу антиконституционной и получил замечание от Валентины Матвиенко. «Фонтанке» Вячеслав Мархаев рассказал, почему не видит оправдания действиям коллег-силовиков и будет ли выступать с законодательной инициативой об отмене анонимности бойцов, которые работают на акциях протеста.

Вячеслав Мархаев//пресс-служба Совета Федерации

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- Почему вы решили подвергнуть критике столичных силовиков? Ведь есть мнение, что они просто выполняли свою работу.

– Задачи обвинять правоохранителей я не ставил. Просто я выразил свое мнение по поводу действий государственной машины, которая, не решая острейшие проблемы нашего общества, лишает людей возможности менять власть с помощью честных выборов, протестующих разгоняют дубинками. То, что государство довело людей до массовых акций протеста, уже говорит о том, что что-то идет не так. Государство должно уметь вести диалог с обществом несиловыми методами. В итоге крайними остались в том числе и правоохранители. У кого-то из них сдали нервы, возможно, начались перегибы в применении силы.

- Вы написали, что «действия привлечённых сил по поддержанию общественного порядка – неправомерные, профессионально безграмотные». А как надо было действовать?

– Самым главным проявлением непрофессионализма я считаю несдержанность сотрудников. Ни в коем случае в таких ситуациях нельзя поднимать градус напряжения, применяя чрезмерную силу, задерживая и избивая людей с ограниченными возможностями, стариков, избивая женщин и т. п. Всё это ужесточает всех – и тех, кто митингует, и тех, кто обеспечивает правопорядок.

- Поступали ли отклики на ваш пост в Instagram от силовиков или коллег-сенаторов?

– Нет, пока на меня никто не выходил по этому поводу.

- Почему митинги в Москве из-за московских выборов вызвали такой резонанс по всей стране?

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– Потому что власть постоянно пытается делать «хорошую мину при плохой игре». Это только кажется, что в стране все спокойно, но на самом деле, если политика государства останется прежней, то подобные митинги и выступления только будут усиливаться и, соответственно, все больше находить своих сторонников.

- История девушки, которую полицейский ударил в живот во время задержания, вызвала серьезный резонанс. Вы наверняка видели этот ролик. В Интернете у него нашлось немало защитников, которые писали в комментариях, что он поступил правильно и «ударил же не сильно». На несогласованных митингах одинаковые меры воздействия должны применяться к задержанным вне зависимости от пола?

– В любой ситуации надо оставаться человеком. И сотрудники полиции тоже такие же люди, и они все-таки должны применять силу в соответствии со степенью опасности, исходящей от человека. Конечно, могут быть ситуации, когда и против женщины придется применить силу, но это особые случаи.

- Зачем вообще так жестко задерживать людей?

– Власть боится своего народа. Именно этот страх заставляет их выбирать наиболее жесткие меры борьбы с несогласными.

- В 1998-м году, командуя Бурятским ОМОНом, вы отказались выполнять приказ по разгону лам и хувараков, которые протестовали против вывоза Атласа тибетской медицины, и вместе со своими бойцами не стали заниматься обеспечением беспрепятственного вывоза этой святыни из Бурятии. Что вам и вашим подчиненным за это было?

– Тогда я сделал свой сложный выбор и не стал выполнять приказ, за что меня хотели уволить, но товарищи тогда за меня вступились, в том числе и в Москве. Тогда я продолжил выполнять свою работу, оставаясь в согласии со своими принципами и совестью.

- В соцсетях часто пишут, что омоновцы, которые спасали детей в Беслане или ездили в командировки в горячие точки, очень удивились бы действиям нынешних коллег на протестных митингах. Силовики изменились, обмельчали? Возможно, критерии отбора в правоохранительные органы стали какими-то иными, чем раньше?

– Кадровая проблема – это то, что больше всего вселяет тревогу. Это актуально не только в отношении правоохранителей, но всех сфер жизни нашего общества. Мне кажется, что надо усиливать политическую, или, как сегодня принято говорить, воспитательную часть подготовки. Правоохранители должны служить в первую очередь народу, который наделил их полномочиями и платит им зарплату.

- В Интернете 127 тысяч подписей собрала петиция с предложением наносить на форму силовиков опознавательные номера, когда они работают на митингах. Готовы ли вы предложить законопроект, который отменит анонимность силовиков?

– Я думаю, что полицейские, выполняющие свои обязанности законно и в интересах всего общества, не должны скрываться. При этом возможность контролировать действия полицейских у общества должна быть. Но сама эта тема не простая, дискуссионная, надо серьезно обдумать это.

Беседовала Венера Галеева, «Фонтанка.ру»