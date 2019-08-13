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Власть
14.08.2019 14:19
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Сенатор Мархаев: «Это только кажется, что в стране всё спокойно»

Действия силовиков на акциях протеста в Москве привели к расколу элит — после звезд шоу-бизнеса высказался сенатор.

Сенатор Мархаев: «Это только кажется, что в стране всё спокойно»

Эмин Джафаров/Коммерсантъ

Член Совета Федерации от Иркутской области Вячеслав Мархаев раскритиковал действия московских правоохранительных органов во время акций протеста. Мархаеву есть с чем сравнивать — он 17 лет проработал в органах внутренних дел и стал основателем и первым командиром Бурятского ОМОНа. 

«Я как бывший командир спецподразделения считаю, что действия привлечённых сил по поддержанию общественного порядка – неправомерные, профессионально безграмотные, – написал политик в Instagram. – Плохая власть борется с недовольными, хорошая – с причинами недовольства!»

Ранее иркутский сенатор уже попадал в федеральные новости, выступая против мнения большинства: в 2017 году после публикации расследования Фонда борьбы с коррупцией «Он вам не Димон» Мархаев предлагал проверить доходы премьера, а в 2018 году на заседании Совфеда назвал пенсионную реформу антиконституционной и получил замечание от Валентины Матвиенко. «Фонтанке» Вячеслав Мархаев рассказал, почему не видит оправдания действиям коллег-силовиков и будет ли выступать с законодательной инициативой об отмене анонимности бойцов, которые работают на акциях протеста.

Вячеслав Мархаев//пресс-служба Совета Федерации
Вячеслав Мархаев//пресс-служба Совета Федерации

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- Почему вы решили подвергнуть критике столичных силовиков? Ведь есть мнение, что они просто выполняли свою работу.

– Задачи обвинять правоохранителей я не ставил. Просто я выразил свое мнение по поводу действий государственной машины, которая, не решая острейшие проблемы нашего общества, лишает людей возможности менять власть с помощью честных выборов, протестующих разгоняют дубинками. То, что государство довело людей до массовых акций протеста, уже говорит о том, что что-то идет не так. Государство должно уметь вести диалог с обществом несиловыми методами. В итоге крайними остались в том числе и правоохранители. У кого-то из них сдали нервы, возможно, начались перегибы в применении силы.

- Вы написали, что «действия привлечённых сил по поддержанию общественного порядка неправомерные, профессионально безграмотные». А как надо было действовать?

– Самым главным проявлением непрофессионализма я считаю несдержанность сотрудников. Ни в коем случае в таких ситуациях нельзя поднимать градус напряжения, применяя чрезмерную силу, задерживая и избивая людей с ограниченными возможностями, стариков, избивая женщин и т. п. Всё это ужесточает всех – и тех, кто митингует, и тех, кто обеспечивает правопорядок.

- Поступали ли отклики на ваш пост в Instagram от силовиков или коллег-сенаторов?

– Нет, пока на меня никто не выходил по этому поводу.

- Почему митинги в Москве из-за московских выборов вызвали такой резонанс по всей стране?

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– Потому что власть постоянно пытается делать «хорошую мину при плохой игре». Это только кажется, что в стране все спокойно, но на самом деле, если политика государства останется прежней, то подобные митинги и выступления только будут усиливаться и, соответственно, все больше находить своих сторонников.

- История девушки, которую полицейский ударил в живот во время задержания, вызвала серьезный резонанс. Вы наверняка видели этот ролик. В Интернете у него нашлось немало защитников, которые писали в комментариях, что он поступил правильно и «ударил же не сильно». На несогласованных митингах одинаковые меры воздействия должны применяться к задержанным вне зависимости от пола?

– В любой ситуации надо оставаться человеком. И сотрудники полиции тоже такие же люди, и они все-таки должны применять силу в соответствии со степенью опасности, исходящей от человека. Конечно, могут быть ситуации, когда и против женщины придется применить силу, но это особые случаи.

- Зачем вообще так жестко задерживать людей?

– Власть боится своего народа. Именно этот страх заставляет их выбирать наиболее жесткие меры борьбы с несогласными.

- В 1998-м году, командуя Бурятским ОМОНом, вы отказались выполнять приказ по разгону лам и хувараков, которые протестовали против вывоза Атласа тибетской медицины, и вместе со своими бойцами не стали заниматься обеспечением беспрепятственного вывоза этой святыни из Бурятии. Что вам и вашим подчиненным за это было?

– Тогда я сделал свой сложный выбор и не стал выполнять приказ, за что меня хотели уволить, но товарищи тогда за меня вступились, в том числе и в Москве. Тогда я продолжил выполнять свою работу, оставаясь в согласии со своими принципами и совестью.

- В соцсетях часто пишут, что омоновцы, которые спасали детей в Беслане или ездили в командировки в горячие точки, очень удивились бы действиям нынешних коллег на протестных митингах. Силовики изменились, обмельчали? Возможно, критерии отбора в правоохранительные органы стали какими-то иными, чем раньше?

– Кадровая проблема – это то, что больше всего вселяет тревогу. Это актуально не только в отношении правоохранителей, но всех сфер жизни нашего общества. Мне кажется, что надо усиливать политическую, или, как сегодня принято говорить, воспитательную часть подготовки. Правоохранители должны служить в первую очередь народу, который наделил их полномочиями и платит им зарплату.

- В Интернете 127 тысяч подписей собрала петиция с предложением наносить на форму силовиков опознавательные номера, когда они работают на митингах. Готовы ли вы предложить законопроект, который отменит анонимность силовиков?

– Я думаю, что полицейские, выполняющие свои обязанности законно и в интересах всего общества, не должны скрываться. При этом возможность контролировать действия полицейских у общества должна быть. Но сама эта тема не простая, дискуссионная, надо серьезно обдумать это.

Беседовала Венера Галеева, «Фонтанка.ру»

Справка:

Вячеслав Мархаев работал в органах внутренних дел с 1980 по 2007 год. Основатель и первый командир Бурятского ОМОНа. Неоднократно выезжал в командировки в Чечню. В декабре 1995 года Бурятский ОМОН на Северном Кавказе вышел из окружения без потерь: Мархаев пошел на переговоры с чеченскими боевиками один, без оружия, и убедил отпустить отряд. В 2007 году в звании полковника уволился со службы. С 2011 по 2015 год — депутат Госдумы. С 2015 года - член Совета Федерации от исполнительной власти Иркутской области. В 2017 году на выборах главы Республики Бурятия Мархаев не смог преодолеть муниципальный фильтр. Народный герой республики Дагестан, заслуженный работник правоохранительных органов РБ, кавалер ордена Мужества, награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Член партии КПРФ.

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