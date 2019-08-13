Кнут и пряник. Смольному удалось сократить объем задолженности бизнеса по арендной плате

Объем задолженности бизнеса по арендной плате перед Смольным начал снижаться. Об этом заявил в интервью «Фонтанке» глава комитета имущественных отношений Валерий Калугин.

«Дебиторская задолженность больше не растет, и даже наблюдается спад, пусть и небольшой», – сказал он, но точную сумму пообещал сообщить к концу года. В августе 2018 года размер долга составлял 16 млрд рублей.

По словам Валерия Калугина, добиться выплат удалось за счет системы обзвонов и ежедневных встречих с должниками. «Где-то воспитываем, где-то разъясняем, где-то помогаем, даем рассрочку, если предприниматель в затруднительной ситуации. Злостных неплательщиков начинаем банкротить, ИП за границу не выпускаем и т.д. С теми, кто не понимает ни звонков, ни претензий, ни переговоров, тогда уже судимся», – пояснил он.

За месяц Смольный заработал на телефонных звонках столько же, сколько на торгах, сказал Валерий Калугин, то есть около 100 млн рублей.