Воспитанники детдомов в 14 регионах будут учиться на «Золотом веке»

В 14 регионах России воспитанники детских домов в скором времени смогут учиться по программе «Золотой век», в которую будут включены знания по различным школьным предметам. Особенностью программы является то, что занятия будут проходить в форме сюжетно-ролевой игры.

Инициаторами программы стали благотворительный проект «Полдень» и одноимённая студия игровых решений. «Полдень» оказывает помощь детям из кризисных семей и воспитанникам детских домов. Одно из основных направлений проекта – социальная адаптация и профориентация подростков через игры.

Программа «Золотой век», по замыслу разработчиков, поможет школьникам собрать воедино знания по разным дисциплинам – истории, русскому языку, литературе, обществознанию, географии, физике и химии. В качестве метапредмета взята отечественная история XIX века, которая знаменита географическими открытиями и изобретениями, значимыми вехами в отечественной литературе и историческими событиями. А занятия в форме сюжетно-ролевой игры помогут подросткам перевести абстрактную информацию на уровень эмоционально окрашенных знаний.

«Программа поможет дополнить текущую модель школьного образования, эмоционально вовлечь учащихся в предмет. Также участники получат рабочую тетрадь с развивающими заданиями, которые помогут лучше усвоить материал, заложенный в игровые занятия. Тетрадь будет содержать игровые элементы (геймификацию), которые будут поощрять посещение занятий, подготовку к последующим занятиям и активность в игре», – рассказали в «Полдне».

К реализации программы будут привлечены региональные благотворительные фонды и их волонтёры. «Волонтёры проходят предварительный отбор и обязательное обучение, а также получают супервизию регионального координатора программы. Команда из 70 волонтёров при поддержке 14 кураторов проведет 480 занятий, это почти 6000 человеко-часов, не считая времени на обучение!» – поделились планами разработчики.

В проекте примут участие 14 регионов России: Санкт-Петербург, Воронежская, Владимирская, Калининградская, Калужская, Кировская, Нижегородская, Новосибирская, Омская, Свердловская, Томская и Тверская области, Красноярский и Приморский края. Программа, поддержанная Фондом президентских грантов, будет проходить в 48 учреждениях для детей в трудной жизненной ситуации.

Сейчас организаторы проекта начинают разработку игр, собирают интересные факты о предметах от экспертов — учителей, которые собирают фактологию по своим предметам. Эти знания и лягут в основу игровых занятий и рабочей тетради.