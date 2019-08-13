В Грузии начнут строить новую скоростную магистраль в сторону российской границы

Строительство новой скоростной магистрали Мцхета — Степанцминда — Ларс в сторону российской границы начнётся в Грузии до конца 2019 года. Протяженность дороги составит 23 километра, она будет состоять из шести мостов и пяти тоннелей, в том числе девятикилометрового.

Об этом сообщает EurAsia Daily 13 августа со ссылкой на выступление премьер-министра страны Мамуки Бахтадзе. По его словам, проект будет утвержден через несколько дней, и к концу года будут начаты работы. Длинные тоннели сделают объект «одним из самых сложных инженерных сооружений в Европе».

«Конечно, это требует соответствующих инвестиций, и эти инвестиции уже привлечены и подписаны», – цитирует премьера портал.

Ранее на сайте Азиатского банка развития (АБР) появилась информация о том, что Грузия получит 415 миллионов долларов кредита на строительство новой автомагистрали. Трасса должна стать жизненно важным транзитным маршрутом для Грузии, Армении и региональных торговых партнёров и возродить коридор «Север – Юг».

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Объезд участка существующей дороги международного значения на 23 километра, построенный на эти средства, появится между Квешети и Коби. Магистраль включит самый длинный тоннель Грузии длительностью 9 километров и современный арочный мост. Нынешняя 35-километровая дорога особенно опасна в зимний период и закрыта около 40 дней в году. Сейчас по ней передвигаются примерно 3,5 тысячи автомобилей в год. Новое шоссе протянется в сторону грузинско-российской границы, увеличит вместимость и в несколько раз сократит время пути.

Сейчас из-за антироссийских протестов авиасообщение между Россией и Грузией временно прекращено. Потери туристического сектора в стране составили около 60 миллионов долларов, в аэропортах недосчитались 10% пассажиров.