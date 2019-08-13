В России за месяц изъяли около десяти тысяч незаконных SIM-карт

Около десяти тысяч незаконных SIM-карт операторов мобильной связи было изъято правоохранительными органами России в июле 2019 года. Роскомнадзор совместно с органами МВД провёл 194 контрольных мероприятия по пресечению незаконной торговли симками. Об этом 13 августа сообщается на сайте незаконных SIM-карт, изъятых силовиками надзорного ведомства.

«Наибольшее количество рейдов проведено на территориях Приволжского и Северо-Кавказского федеральных округов. В отношении нарушителей составлено 100 протоколов об административных правонарушениях», – уточнили в Роскомнадзоре.

Большинство нарушений связано с продажей SIM-карт без заключения договора и предъявления покупателем документа, удостоверяющего личность. Кроме того, в июле было выявлено 56 признаков нарушений, связанных с незаконной реализации SIM-карт в Интернете. Уведомления для принятия соответствующих мер реагирования по выявленным фактам направлены в МВД России.