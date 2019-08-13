Истребитель НАТО приблизился к самолету Шойгу над Балтикой. Российский Су-27 отогнал незваного гостя

Американский истребитель F-18 попытался в небе над Балтикой подлететь к борту министра обороны Сергея Шойгу, однако испугался российских военных лётчиков.

кадр из видео

«Над нейтральными водами Балтики к борту главы военного ведомства попытался приблизиться самолет НАТО F-18, однако летчики Су-27 оттеснили истребитель, не позволив ему подойти близко к лайнеру», – сообщает 13 августа РИА Новости.

На опубликованном видео показано, как F-18 появляется в зоне видимости самолета Шойгу, после чего в его направлении вылетает Су-27. Этого оказывается вполне достаточно, чтобы натовский истребитель отлетел в сторону.

Шойгу следовал из Калининграда в столицу. В самом западном регионе страны он посетил конкурс морпехов Армейских международных игр и принял участие в церемонии начала строительства филиала Нахимовского училища.