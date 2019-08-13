«Промедление невыгодно». Смольный передаст свои бывшие помещения ОСК в течение месяца

Комитет имущественных отношений Петербурга в течение месяца рассчитывает заключить договор аренды на здания в переулке Антоненко, 4 (бывший офис городского комитета по энергетике и инженерной инфраструктуре), и на Вознесенском проспекте, 16 (офис комитета финансов), с Объединенной судостроительной корпорацией (ОСК).

Как пояснил глава ведомства Валерий Калугин, новых хозяев помещения все-таки обретут без торгов. Антимонопольное законодательство позволяет таким предприятиям, как ОСК, получить недвижимость в порядке госпреференции, с согласия УФАС.

Точную сумму Валерий Калугин не назвал, сославшись на то, что оценку объекта завершает ГУП ГУИОН, но заверил, что стоимость для ОСК будет рыночной. «Для нас промедление невыгодно: простаивает хорошая недвижимость в центре, а мы не получаем арендную плату», – подчеркнул он.

О том, что готовящаяся к переезду в Северную столицу штаб-квартира ОСК получит здания бывших смольнинских комитетов, стало известно весной 2019 года. Перемещение будет касаться только ключевых подразделений ОСК, а именно аппарата совета директоров, а также отдела, курирующего гражданское судостроение.

Подробнее о том, как изменится подход к управлению городским имуществом, читайте в интервью Валерия Калугина «Фонтанке».