В Неве у Володарского моста плавал петербуржец. На берегу его встречали МЧС и скорая

Спасатели передали медикам пловца, который купался уже в осенней по температуре воды Неве. На берег он смог выбраться сам.

Как сообщает городское управление МЧС, неуверенно гребущего мужчину заметили очевидцы у Володарского моста днем 13 августа. К нему отправили спасателей, пловца нашли напротив 64-го дома по Октябрьской набережной. 33-летнего петербуржца трясло, на место сразу же вызвали скорую. Медики диагностировали переохлаждение и ушиб грудной клетки, пострадавшего забрали в Александровскую больницу.

По данным Гидрометцентра от 13 августа, температура воды в Неве не превышает 16 градусов.