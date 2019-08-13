Суд отказался отобрать апарт-отель Wings у СК «Монолит». Вернуть себе объект пытался банкротный «Донк»

Арбитражный суд Петербурга отказал связанной с бизнесменом Владимиром Артеевым компании "Статус" в признании недействительным договора, на основании которого СК "Монолит" достраивает МФК "Wings на Крыленко", 13 августа сообщает корреспондент "Фонтанки" из зала суда.

Иск о признании недействительным договора, в соответствии с которым право достроить апарт-комплекс перешло компании "СК "Монолит", подала фирма "Статус". Это юрлицо входит в структуры прежнего застройщика объекта – ООО "Донк" бизнесмена Владимира Артеева, который был признан банкротом. Истец на заседание не явился.

"Монолит" взялся за завершение апарт-отеля МФК "Виват" (позднее переименованный в МФК Wings) в 2017 году. На тот момент участок находился в плачевном состоянии, стройка представляла собой залитое водой свайное поле. Возводить обьект начала фирма "Донк" предпринимателя Владимира Артеева в 2007 году, однако в 2016 году дольщики не дождались обещанных помещений.

Отметим, что одновременно оспорить право "Монолита" на объект пытается конкурсный управляющий "Донка" Никита Котов. Его представитель на заседании по иску "Статуса" поддержал требования истца.

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В случае если "Статус" либо управляющий добьется успеха в суде, шансы дольщиков получить апартаменты упадут до нуля. Долги "Донка" превышают 7,3 млрд рублей, покупатели квартир смогут "записаться" в реестр кредиторов, однако возмещение в этом случае производится в равных пропорциях, из которых 5,3 млрд фирма должна банку "Российский кредит".

В отношении Владимира Артеева возбуждено уголовное дело о мошенничестве с бюджетными средствами. Активное оспаривание fontanka.ru/2018/10/26/135/ прав "Монолита" на завершение строительства апарта началось после того, как Артеев заключил сделку со следствием и вышел из-под домашнего ареста.